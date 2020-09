Essence SmartCare führt MDsense ein, um eine vollständige Sturzsicherung für ältere Menschen zu ermöglichen

Herzliya, Israel (ots/PRNewswire) - Die neue Sensortechnologie bietet eine beispiellose Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Sturzerkennung für schutzbedürftige PersonenEssence SmartCare, Teil der Essence Group, Pionier eines neuen Telecare-Ansatzes, der sicherere Lebensumgebungen für ältere und schutzbedürftige Menschen schafft, gibt heute die Einführung von MDsense bekannt, der ersten mehrdimensionalen Sturzerkennungslösung, die für den globalen Pflegemarkt verfügbar ist.Aktuelle Sturzerkennungslösungen leiden unter Ungenauigkeit und mangelnder Zuverlässigkeit, wobei ein hoher Anteil von Fehlalarmen zu verzeichnen ist.MDsense bietet eine Sturzsicherung für den gesamten Wohnbereich, indem Ereignisse nur mit intelligenten Wandsensoren und nicht mit tragbaren Geräten überwacht werden. Mit MDsense können Pflegekräfte schneller auf verifizierte Stürze reagieren und gleichzeitig die vollständige Privatsphäre des Bewohners wahren. Es hat keine Video- oder Tonfunktion, arbeitet rund um die Uhr , ist drahtlos, funktioniert in hellen oder dunklen Räumen, ist wasserdicht und kann zwischen mehreren Personen und Haustieren unterscheiden.MDsense baut auf den sich weiterentwickelnden digitalen Telekommunikationslösungen auf und ist Teil von Essences Care @ Home, einer vollständig, zertifizierten, Cloud-verbundenen, fortschrittlichen Telecare-Lösung. Care @ Home verwendet KI und maschinelles Lernen, um kontinuierlich verwertbare Daten zu sammeln, um ein kontinuierliches Lernen sicherzustellen und eine präzise schnelle Reaktion auf Sturzereignisse, ein besseres Pflegemanagement und positivere Ergebnisse zu ermöglichen.Dr. Haim Amir, Gründer und CEO der Essence Group, sagte: "Aktuelle Sturzüberwachunssysteme sind nicht zuverlässig. Reale Stürze werden oft nicht erkannt. Es kommt zu häufigen Fehlalarmen. MDsense ermöglicht Unabhängigkeit und ist immer da, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten, und bietet sowohl den Betreuten als auch den Betreuern echte Sicherheit. Mit dieser weltweiten Einführung bieten wir jetzt eine vollständige Sturzsicherung in jedem Raum, die aktuelle klassische Telecare-Lösungen nicht bieten können. "Barak Katz, General Manager von Essence SmartCare, kommentierte: "Essence ist stolz darauf, mit dieser Entwicklung marktführend zu sein, welcher unseren Kunden eine so präzise und sichere Möglichkeit bietet." Herr Katz fügte hinzu: "Unsere Vision bei Essence SmartCare ist es, mit Hilfe von Technologie das Leben zu verbessern. Wir glauben, dass unsere mehrdimensionale Technologie die Wände von Pflegeeinrichtungen intelligenter macht und letztendlich das Zuhause sicherer , so dass ältere und schutzbedürftige Menschen besser leben können und weniger Sorgen um Stürze haben, die sich auf ihre Freiheit und ihr Selbstwertgefühl auswirken. "Über EssenzEssence ist ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen für vernetztes Wohnen und Cybersicherheit für Kommunikations-, Sicherheits- und Gesundheitsdienstleister, die Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen bedienen. Essence nutzt 25 Jahre Erfahrung und Innovation mit einer globalen Präsenz und 50 Millionen weltweit eingesetzten Geräten und engagiert sich für die Entwicklung und Unterstützung von Lösungen, die das Geschäft der Partner verbessern und es den Menschen ermöglichen, ein erfülltes und besseres Leben zu führen. www.essence-grp.com (http://www.essence-grp.com)Über Essence SmartCareEssence SmartCare, Teil der Essence Group, entwickelt wegweisende IoT-Plattformen für marktführende Gesundheits- und Seniorenversorger, die intelligente Vorsorge und Notfallmaßnahmen ermöglichen, damit Senioren das Leben in vollen Zügen genießen können - und das in gröstmöglicher Sicherheit. Die Partnerschaft mit Essence SmartCare hilft dabei, Unternehmen mit innovativen, zukunftsorientierten Technologien zu arbeiten und älteren und schutzbedürftigen Menschen ein unabhängigeres und sichereres Leben zu ermöglichen. www.essencesmartcare.com (http://www.essencesmartcare.com)Contact:Rafi Zauer, Head of MarketingEmail: rafiza@essence-grp.com Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1252557/Essence_SmartCare_MDsense.jpgPressekontakt:+972-54-5465576Original-Content von: Essence SmartCare, übermittelt durch news aktuell