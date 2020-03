Essen (ots) - Das geplante nationale Fotozentrum soll nach Informationen derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (Mittwochausgabe) seinen Standort in Essenerhalten. Die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) berufeneExpertenkommission hat sich am Dienstag eindeutig für Essen ausgesprochen.Grütters nannte das Votum "sehr nachvollziehbar". Düsseldorf, zuvor vomHaushaltsausschuss favorisiert, ist noch nicht endgültig aus dem Rennen. In dennächsten Wochen soll die Entscheidung fallen.Gegenüber der WAZ nannte Nordrhein-Westfalens Kulturstaatsministerin IsabelPfeiffer-Poensgen das Votum für NRW "einen Beleg, wie künstlerisch breit,vielfältig und stark Nordrhein-Westfalen im Bereich der Fotografie und Fotokunstaufgestellt ist." Punkte hatte der Standort Essen u.a. wegen seinerherausragenden Sammlungen gemacht, darunter die des Museums Folkwang und desRuhrmuseums. Darüber hinaus gilt die Folkwang Universität der Künste alsinternational hervorragende Ausbildungsstätte der Fotografie.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4542704OTS: Westdeutsche Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell