Essen nach der inneren Uhr gut fürs Gewicht (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Der Zeitpunkt von Mahlzeiten kann sich Forschern zufolge auf dasGewicht auswirken. "Isst man ständig gegen die innere Uhr, steigt dasRisiko für Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen", erklärt derFreisinger Ernährungsmediziner Professor Thomas Skurk imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Die sogenanntenchronobiologischen Rhythmen - darunter das tägliche Auf und Abverschiedener Hormone - beeinflussen, wie leicht oder schwer jemandsein Gewicht hält." Um abzunehmen oder das Gewicht zu halten, sei eszum Beispiel günstiger, nur dreimal am Tag zu essen statt vier- oderfünfmal. Ungünstig sei spätes Essen, so Skurk. "Mindestens 80 Prozentder täglichen Kalorienmenge sollte man durch Frühstück undMittagessen zu sich nehmen. Das heißt: abends weniger, vor allemweniger Kaloriendichtes essen, beispielsweise keinen Schokoriegel."Zudem sollte man von den drei täglichen Mahlzeiten keine auslassen- "besonders nicht das Frühstück". Essen nach der inneren Uhr bedeuteaber nicht Schlemmen nach Herzenslust. Um das Thema Kalorien kommekeiner herum, betont der Experte. "Genauso wenig wie um ausreichendBewegung."Das ganze Interview mit dem Professor für Ernährungsmedizin findenLeser im aktuellen "Diabetes Ratgeber".