Essen begeistert in Wort und Bild / Neue Image-Kampagne gestartet (FOTO)

Essen (ots) -Die Stadt Essen begeistert - und dies ist ab sofort noch stärkersichtbar: am Düsseldorfer Flughafen, über den Wolken und in densozialen Medien. Anfang Juni ist die neue Standort-Kampagne der EMG -Essen Marketing GmbH (EMG) in Kooperation mit EWG - EssenerWirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) gestartet. Ihr Ziel: DieStadt Essen touristisch und wirtschaftlich zu stärken.Wer seit Beginn des Monats vom Gate A des Düsseldorfer Flughafensabfliegt, erblickt dort auf einem großformatigen Spann-Dia eines dertouristischen Highlights der Stadt Essen: Eine Hochglanz-Aufnahme ausdem Museum Folkwang, das mit seinen herausragenden Sammlungen zueinem der bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands gehört. Die Werbungan diesem stark frequentierten Standort ist ein Kern-Bestandteil undzugleich Auftakt der neuen Image-Kampagne der EMG und EWG. WeitereHochglanzmotive von touristischen Essener Wahrzeichen an wichtigenDrehkreuzen des Landes sollen folgen. Denn neben reise- undkulturaffinen Menschen aus den Kernmärkten Deutschland und Beneluxzählen Geschäftsreisende zur primären Zielgruppe der Kampagne. Siesollen bei ihrem beruflich-motivierten Besuch in Essen so von denVorzügen der Stadt überzeugt werden, dass sie als Freizeit-Touristenwiederkommen. Doch nicht nur am Boden, auch in der Luft wirbt die EMGmit dem Hochglanzmotiv für die Reisedestination Essen. Genauer gesagtin den Boardmagazinen der Fluglinien Eurowings, easyJet und Condor.Was begeistert Essener Prominente an ihrer Stadt? Antworten daraufgeben ab sofort rund 1-minütige Videoclips, die die EMG in denkommenden Monaten auf ihrem Facebook- und Instagram-Account postet.Der Schauspieler Martin Lindow ist ebenso dabei, wie der Kanute undOlympionike Max Hoff, die Pop-Band Kuult oder die einzige Professorinfür Jazz-Forschung in Europa, Ilse Storb. Sie zeigen den Zuschauernunter anderem am Baldeneysee, im Grugapark, an der FolkwangUniversität der Künste oder im einzigen Voodoo-Museum Deutschlands,was diese Orte für sie so bedeutend und einzigartig macht.Komplettiert wird die neue Kampagne durch mehr Sichtbarkeit bei dengroßen Reisveranstaltern sowie eine enge Kooperation mit demReisesender sonnenklar.TV.www.visitessen.de