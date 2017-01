Essen & Trinken mit Thermomix feiert Abo-Erfolg

Hamburg (ots) - Das Food-Magazin Essen & Trinken mit Thermomixverzeichnet aktuell insgesamt 26.500 verkaufte Abonnements. Das hatdas Fachmagazin DNV - Der Neue Vertrieb (www.dnv-online.net) in einemInterview mit Astrid Hamer, Publisher der Deutschen Medien-Manufaktur(DMM), erfahren. Der Zeitschriftentitel wurde Mitte Oktober 2016 vonder DMM, Münster, auf den Markt gebracht.Zum Vergleich: Auch andere Newcomer konnten die Leser überzeugen.Mein Zaubertopf von Falkemedia sowie Rezepte mit Herz verzeichnenaktuell mehr als 10.000 Abonnements.Ein Grund für den Erfolg von Essen & Trinken mit Thermomix imAbonnement sei das gute Vertriebsnetz des Landwirtschaftsverlags,erklärt Hamer. So stellen die Vertriebsmitarbeiter des Medienhausesdas neue Magazin auf bis zu 100 Messen vor. Auch die Zusammenarbeitmit Vorwerk wirkt der Publisherin zufolge als Treiber für denDauerbezug des Heftes. Das Team von Essen & Trinken mit Thermomix hateine Kampagne sowie den Ausbau des Abo-Marketings angekündigt, um denVerkauf weiter anzukurbeln.Das komplette Interview findet sich in der aktuellenDNV-Printausgabe 1-2/2017:http://www.dnv-online.net/_rubric/index.php?rubric=79Über DNV - Der Neue VertriebDie Fachzeitschrift DNV aus dem Presse Fachverlag, Hamburg, istdas Magazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. Es informiertEntscheider in Verlagen und Handel über Produkte, Trends,Technologien und Logistik.Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebAnja LüthTelefon: +49 40 609009-89anja.lueth@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: dnv - der neue vertrieb, übermittelt durch news aktuell