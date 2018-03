Essen mit Stil: So wichtig sind Raum- und Food-Design im Restaurant (FOTO)

Hamburg (ots) -Gäste erwarten beim Restaurantbesuch ein gut durchdachtesRaumkonzept und ansprechendes Food-Design. Das ergab eine aktuelleUmfrage des Online-Reservierungs-Services Bookatable by Michelinunter mehr als 1.800 Restaurantgästen aus dem deutschsprachigen Raum.Interieur und Raumgestaltung für Gäste wichtig80 Prozent der Restaurantbesucher legen großen Wert auf dasInterieur und die Raumgestaltung eines Lokals. Für rund 29 Prozentist das Erscheinungsbild des Restaurants wichtig, da es wie eineVisitenkarte sei und für gut 52 Prozent ist ein durchdachtesRaumkonzept sogar sehr wichtig. Nur 18 Prozent legen dagegen wenigerWert auf Interieur und Raumgestaltung, sofern das Ambiente stimmt undzum Essen passt. Lediglich für 1 Prozent der Umfrage-Teilnehmerspielt es keine Rolle, solange das Essen schmeckt.Bei der Frage, welchen Einrichtungsstil den Gästen besonders gutgefällt, ist sich die Mehrheit der Befragten einig: 80 Prozent derGäste mögen natürliche Materialien wie Holz, Glas und Stein. Chic undluxuriös, das heißt mit viel Glas, Silber und weißen Tischdenkenkommt als Stil bei 31 Prozent der Befragten gut an. Etwa genausoviele finden eine urbane und industrielle Raumgestaltung ansprechend.26 Prozent der Umfrage-Teilnehmer favorisieren ein modernesskandinavisches Design. Vintage (25 Prozent) und Shabby Chic (18Prozent) landen in Sachen Beliebtheit auf dem 4. und 5. Platz.Außerdem sind sich einige Umfrage-Teilnehmer einig, dass dasInterieur und die Raumgestaltung nicht zu kalt sein dürfen und zumSpeisekonzept passen sollte.Fragt man die Restaurantgäste nach dem bevorzugten Mobiliar solegen 52 Prozent der Befragten keinen Wert auf Designer-Möbel imRestaurant, wenngleich sie diese als schön und ansprechend empfinden.14 Prozent der Befragten erachten Designer-Möbel im Restaurantdagegen als wichtig. Diese Kulinarik-Fans finden, dass hochwertigeMöbel dem Restaurant einen individuellen Touch geben und besondersaussehen. Gut ein Drittel der Befragten ist das egal, solange siebequem sitzen.Die Kunst auf dem Teller - wenn das Auge mitisst!Die Mehrheit der befragten Gäste aus dem deutschsprachigen Raumlegen großen Wert auf das professionelle Anrichten von Speisen imRestaurant. Dabei ist für rund 37 Prozent der Umfrage-Teilnehmer dasArrangieren der Gerichte besonders wichtig, da das Auge bekanntlichmitisst. Der optische Eindruck muss also stimmen. Ein Drittel stufenFood-Design sogar als Kunst ein und finden es sehr spannend, wasKöche alles auf den Teller zaubern. 30 Prozent der Umfrage-Teilnehmersind dem gegenüber bereits damit zufrieden, wenn ein Gerichtappetitlich angerichtet ist. Nur knapp 2 Prozent finden, dassFood-Design "Chichi" und unnötig sei."Auf Bookatable by Michelin können Gäste mit Hilfe ansprechenderFood- und Interior-Bilder sowie Restaurantbeschreibung einen erstenEindruck vom Restaurants und Ambiente bekommen. AuthentischeBewertungen anderer User helfen ebenso bei der Auswahl der passendenWohlfühl-Location" so Thomas Bergmann, Regional Director DACH.Show-Küchen und Tische mit fremden SitznachbarnDie offene, sogenannte Show-Küche wird immer öfter in dieRaumgestaltung von Restaurants eingebunden. 43 Prozent der befragtenGäste finden dieses Raumelement interessant, weil man so bei derZubereitung der Gerichte zusehen kann. 16 Prozent schätzen offeneKüchen im Restaurant weniger, da man durch sie doch meist nach denzubereiteten Speisen riecht, so die Umfrage-Teilnehmer. SogenannteCommunal Tables, also lange Tische an denen fremde Gästenebeneinandersitzen, sehen 51 Prozent der befragten Gäste eherkritisch, da sie etwas Abstand zum nächsten Tisch und somit zumnächsten Sitznachbarn bevorzugen, damit private Gespräche nichtsstört. 30 Prozent der Restaurantbesucher empfinden das Konzepthingegen spannend und die Sitzsituation in Ordnung, solange einbisschen Abstand zum Nachbarn bleibt. Beim Oktoberfest zum Beispielfinden 13 Prozent eine gemeinsame Tafel übrigens in Ordnung. 