Essen Motor Show-Auftritt von Ford steht ganz im Zeichen von Performance (FOTO)

Köln/Essen (ots) -- Ford tritt in Essen erstmals seit Jahren wieder eigenständig alsHersteller auf und rückt die sportliche Marke Ford Performancein den Mittelpunkt- Highlight 1: Das Concept Car Ford Ranger "LimitlessExplorer" - bereit für grenzenlose Erkundungstouren auf derganzen Welt, Nebeltarnanlage inklusive- Highlight 2: Als kleiner Bruder des Le Mans-Siegers Ford GTfeiert der Mustang GT4-Rennwagen sein europäisches Messedebütauf der Essen Motor Show- Highlight 3: Gibt Ford Deutschland-Chef Gunnar Herrmann bei derPressekonferenz am Freitag, 1.12. (13.30 Uhr), auf dem FordPerformance-Stand in Halle 3 bekannt- Europas Leitmesse für sportliche Fahrzeuge, Tuning und Motorshowfindet vom 1. bis 10. Dezember 2017 in Essen stattGanz gleich ob Serienmodelle oder Wettbewerbsfahrzeuge, On- oderOffroad-Einsatz, auf oder abseits des eigenen Messestands in Halle 3:Ford setzt auf der diesjährigen Essen Motor Show besondereHighlights. Im Mittelpunkt stehen dabei das europäische Messedebütdes neuen Mustang GT4-Rennwagens sowie die Weltpremiere der Aufsehenerregenden Ford Ranger-Studie "Limitless Explorer". Zu Gast auf der460 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, mit der Ford erstmalsseit Jahren wieder als Hersteller auf der europäischen Leitmesse fürsportliche Serienfahrzeuge, Tuning und Motorsport antritt, sind auchPS-Profi Jean-Pierre Kraemer sowie der Ford GT-Werksfahrer StefanMücke. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, 1. Dezember, 13.30Uhr, stellt Ford Deutschland-Chef Gunnar Herrmann weitere Neuigkeitenzum Thema Ford Performance vor. Die Essen Motor Show 2017 öffnet ihreTüren vom 1. bis 10. Dezember.Ford Performance-Power für die Rennstrecke: Der Ford Mustang GT4Mit dem Mustang GT4 gibt Ford Performance seinen Kunden einfaszinierendes Renngerät an die Hand, das weltweit in zahlreichenRundstreckenserien starten darf - von der US-amerikanischen IMSASports Car Championship bis hin zur Langstreckenmeisterschaft auf demNürburgring. Angetrieben wird das Coupé von dem V8-Motor des ab Werk310 kW (421 PS)* starken GT-Modells, der im Renntrimm über 5,2 statt5,0 Liter Hubraum sowie eine Trockensumpfschmierung verfügt. DieKraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das überSchaltwippen am Lenkrad bedient wird, in Kombination mit einerrobusten Zweischeiben-Rennkupplung. Bremsscheiben und -sättel steuertBrembo bei, das aufwändig konstruierte Rennfahrwerk stammt vonMultimatic Motorsports. Kennzeichnend für den neuen Mustang GT4 istzudem die ausgefeilte Aerodynamik inklusive spezieller Lufteinlässein der Frontpartie, der große Heckflügel sowie eine hintereDiffusoreinheit, die nochmals mehr Abtrieb und damit höhereKurvengeschwindigkeiten ermöglicht. Ford Performance liefert dennicht straßenzulassungsfähigen Mustang GT4 praktisch startbereit aus,die Preisliste beginnt bei 235.000 US-Dollar.Ford Performance-Studie forscht ohne Grenzen: Ford Ranger"Limitless Explorer"Alle Blicke auf sich zieht auch das Concept Car "LimitlessExplorer" auf Basis des Ford Ranger - wegen seiner auffälligen FordPerformance-Folierung, die einen tiefen 3D-Effekt erzeugt, ebenso wiemit einer Vielzahl ungewöhnlicher Ausstattungsdetails. Dies beginntbereits bei mächtigen, 20 Zoll großen Aluminium-Rädern im RockstarIII-Design, die an Vorder- und Hinterachse von sechsteiligenKotflügelverbreiterungen eingefangen werden. Der Frontbügel mitseinen integrierten LED-Leuchten unterstreicht den robusten Auftrittder Pick-up-Studie genauso wie der ebenfalls matt-schwarz abgesetzteund kratzfeste Überrollbügel. Letzterer kann um ein Trägersystemergänzt werden, das bis zu 300 Kilogramm tragen darf und sich ohneWerkzeug an- und demontieren lässt. Für überzeugendeOffroad-Eigenschaften sorgen die um 50 Millimeter vergrößerteBodenfreiheit sowie der sechsteilige Unterfahrschutz aus fünfMillimeter dickem Duraluminium. Er bewahrt Motor, Getriebe,Verteilergetriebe, Tank und Differenzial im rauen Gelände vorBeschädigungen.Dass der Ranger in "Limitless Explorer"-Ausführung tatsächlichkeine Grenzen kennt, beweist auch die elektrische LPR 12.5-Seilwinde:Sie fügt sich elegant und nahezu unsichtbar in die Frontpartie ein,kann aber mit einer Zugkraft von 5.670 kg auch größere Hindernisseaus dem Weg räumen. Das besonders reißfeste Seil besteht aus derHightech-Faser Dyneema. Hinzu kommt eine zweite, nach hintengerichtete LPR 3.0 ATV-Winch am Überrollsystem. Sie besitzt eineZugkraft von 1.500 kg und kann ebenfalls über eine Fernbedienunggesteuert werden.Bei nächtlichen Einsätzen sorgt das komplexe Lichtsystem fürprofessionelle Ausleuchtung. Es besteht aus 240 Watt starkenLED-Lampen in der Frontpartie - die eine Blitzfunktion besitzen, diesich vom Schlüsselring aus fernsteuern lässt - sowie einerLED-Lichtbrücke auf dem Dach mit 440 Watt, die eine Helligkeit von44.000 Lumen erzeugen. Zwei 36 Watt starke LED-Scheinwerfer bringenLicht auf die Ladefläche. Die Heckklappe kann mit bis zu 300 kgbelastet werden, spezielle Dämpfer erleichtern das Öffnen undSchließen.Türgriffe, Außenspiegelkappen, Motorhauben-Deflektor sowie dieSchutzrahmen für die Frontscheinwerfer und Rückleuchten bestehen ausechtem Carbon. Die Doppelrohr-Auspuffanlage mündet in farblichangepasste Side-pipes, die ebensoviel Aufsehen erregen wie dieelektrisch ausfahrenden Trittbretter mit integrierterLED-Beleuchtung. Sie vereinfachen den Einstieg in das höhergelegteConcept Car.Der Ranger "Limitless Explorer" entstand in Zusammenarbeit vonFord Performance und den Spezialisten von "Pickup4x4 Ltd - LimitlessAccessoires". Allerdings stellt Ford die Studie nicht auf der eigenenFläche in Halle 3 aus, sondern zeigt sie im Rahmen der Sonderschau"Sportliche SUV" auf dem Stand der Essen Motor Show in Halle 10/11.Auch dort darf das ungewöhnliche Concept Car eine weitere technischeBesonderheit nicht vorführen: Die bordeigene Nebelwurfanlage kannüber die Auspuffanlage weißen Rauch zur Tarnung ausstoßen, würdedamit aber gegen die Sicherheitsauflagen der Messe Essen verstoßen...Ford Performance-Standpersonal: Ansprechpartner mit besondererKompetenzDen Finger am Puls der Automobil-Enthusiasten behält FordPerformance auch dank seines hochkarätigen Standpersonals auf derdiesjährigen Essen Motor Show: Es setzt sich aus Ingenieuren,Marketingexperten und anderen Spezialisten der sportlichen Markezusammen. * Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang GT in l/100 km: 20,1 - 18,6(innerorts), 9,8 - 8,2 (außerorts), 13,6 - 12,0 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 306 - 281 g/km. CO2-Effizienzklasse: G -D.