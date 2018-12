Mainz (ots) -Die "drehscheibe" bereist in einer Sonderausgabe am Freitag, 21.Dezember 2018, 12.10 Uhr im ZDF, ein buntes und vielfältigesDeutschland: "Väterchen Frost trifft Weihnachtsmann - Fremde Bräuche,daheim in Deutschland". In der ZDFmediathek steht die Sendung bereitszur Verfügung.Weihnachten ist für viele Deutsche das Fest im Kreise der Familie- mit Weihnachtsbaum und gutem Essen. Doch wie sieht es beiMitbürgern mit ausländischen Wurzeln oder mit andererReligionszugehörigkeit aus? Welche Feste, Traditionen, Speisen sindfür sie wichtig? Antworten darauf findet die "drehscheibe" auf einerReise zu fremden Bräuchen, daheim in Deutschland: an einemgriechischen Street-Food-Truck in Stuttgart, auf einer türkischenHochzeitsfeier in Nürnberg, bei einer japanischen Teezeremonie inDüsseldorf, auf der Eröffnungsfeier eines jüdischen Gemeindezentrumsin Frankfurt am Main, beim Eintauchen in ein "kunterbuntes Indien" inKöln sowie beim Backen britischer Mince Pies in Hamburg.Die beiden "drehscheibe"-Moderatoren Babette von Kienlin und TimNiedernolte sind unterwegs auf der Suche nach kulturellen undkulinarischen Besonderheiten: Babette von Kienlin moderiert dieSendung von einem internationalen Food-Market und probiert die dortangebotenen kulinarischen Spezialitäten. Tim Niedernolte taucht einin das russische (Party-)Leben Berlins.Die "drehscheibe" ist montags bis freitags um 12.10 Uhr im ZDF zusehen. Das knapp 50-minütige Magazin, in der Regel im Wechselmoderiert von Babette von Kienlin und Tim Niedernolte, bietetInformationen über die Ereignisse des Tages und ihre Auswirkungen aufden Alltag der Menschen, insbesondere aus Deutschland und aus derPerspektive der Regionen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/drehscheibePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/20-jahre-drehscheibe/Sendung in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/vxx/https://zdf.de/nachrichten/drehscheibehttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFheutePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell