Esquivel und Ikeda richten gemeinsamen Appell an die Jugend, ermutigen zu Durchhaltekraft und Hoffnung

Rom und Tokio (ots/PRNewswire) - Am 5. Juni richteten derFriedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquivel und der buddhistischePhilosoph Daisaku Ikeda in Rom einen gemeinsamen Appell an jungeMenschen in aller Welt, sich für eine neue Welt einzusetzen, derenStützpfeiler Gerechtigkeit und Solidarität sind.Der Appell wurde von Dr. Perez Esquivel und Ikedas Sohn, Hiromasa,Vizepräsident von Soka Gakkai International (SGI), bei einerPressekonferenz des römischen Vereins der ausländischen Pressevorgetragen. Zwei Vertreter der jungen Generation erklärten ihreEntschlossenheit, sich dieser Herausforderung zu stellen.Esquivel und Ikeda verwiesen in ihrem Appel auf die"schwindelerregende Dynamik der Veränderung" und die komplexenglobalen Probleme, die die Menschheit bewältigen muss. Sie betontendie kritische Rolle einer gestärkten Jugend, um Geschichtemitzugestalten. Sie erinnerten die Jugend an die UN-Agenda 2030 fürnachhaltige Entwicklung mit ihrem Ziel, die Welt zu transformieren.Sie riefen dazu auf sich zu vereinen, um die Würde des Menschen zuschützen sowie Ungerechtigkeit und Elend zu bekämpfen.Die Initiative knüpft an einen Dialog zwischen Esquivel und Ikedamit dem Titel "Die Macht der Hoffnung" an, der in Spanisch,Italienisch, Japanisch und Chinesisch veröffentlicht wurde. Darin istzu lesen: "Wir haben beide die Schrecken von Krieg und Gewalt imzwanzigsten Jahrhundert erlebt. Diese Erfahrung treibt uns an,unermüdlich für die Stärkung der Freundschaftsbande zwischen Menschenaller ethnischen und religiösen Identitäten zu werben."Gemeinsam mit fünf Jugendlichen aus verschiedenen Ländern verlasenEsquivel und Hiromasa Ikeda die Erklärung bei einem Jugendkonvent amAbend des 6. Juni im beliebten Aufführungsraum Ex Dogana. Die vomitalienischen Arm von SERPAJ und Soka Gakkai Italy ausgerichteteVeranstaltung wurde von 800 jungen Menschen unterschiedlicherGlaubensrichtungen besucht, darunter Christen, Juden, Buddhisten undMoslems. Für musikalische Unterhaltung sorgten eine traditionelleafghanische Band, das Soka Millennium Ensemble und DJ MassimilianoMascaro.Den vollständigen Text finden Sie unter http://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/20180605-esquivel-ikeda-jt-appeal.html.Der argentinische Bildhauer und Architekt Dr. Adolfo PerezEsquivel übernahm 1974 die Leitung von SERPAJ, dielateinamerikanische Stiftung für Frieden und Gerechtigkeit auf derGrundlage von Christentum und Gewaltfreiheit. 1980 wurde er fürseinen Einsatz für die Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreisausgezeichnet.Daisaku Ikeda ist ein buddhistischer Philosoph, der sich fürFrieden durch Dialog und intrinsisch motivierte Veränderungengagiert. Er ist Präsident des buddhistischen Netzwerks Soka GakkaiInternational (SGI) und Gründer des Toda Peace Institute und derSoka-Bildungsinitiative.Pressekontakt:Joan AndersonInternational Office of Public Information Soka Gakkai InternationalTel.: +81-80-5957-4711E-Mail: anderson[at]soka.jpOriginal-Content von: Soka Gakkai International, übermittelt durch news aktuell