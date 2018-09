Esquire: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Kingfisher":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Esquire unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die Esquire-Aktie notierte am 11.09.2018 mit 25,5 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Die Aussichten für Esquire haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Esquire. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 44,76 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Esquire momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Esquire weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,93), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Esquire wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Esquire liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Esquire vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 27 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (25,5 USD) könnte die Aktie damit um 5,88 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Esquire-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Esquire. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.