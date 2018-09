Esprit veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 und informiert über die Strategie für zukünftigen Fortschritt (FOTO)

Ratingen/Hongkong (ots) -- Der Umsatz betrug 15.455 Millionen HK$. Dies entspricht einemMinus von -3,1% in HK$ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (oder-11,1% währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr), vor allemaufgrund der strategischen Reduzierung der Verkaufsfläche derGruppe und der unerwartet schwächeren Ergebnisse des Retails.- Der relative Deckungsbeitrag von 51,3% entspricht dem desletzten Geschäftsjahres.- Reguläre Betriebskosten sind währungsbereinigt um -3,3% imVergleich zum Vorjahr gesunken.- Das Ergebnis des operativen Geschäfts (Verlust vor Zinsen undSteuern - LBIT) ohne außerordentliche Aufwendungen betrug -909Millionen HK$.- Der Nettoverlust betrug -2.554 Millionen HK$ unterBerücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen von -1.344Millionen HK$. Sie umfassen im Wesentlichen buchhalterischeAnpassungen und haben keinerlei Auswirkungen auf denFinanzmittelbestand und das operative Ergebnis.- Die Nettoliquidität lag bei 4.521 Millionen HK$ ohne jeglicheFinanzschulden.- Die Strategie für den zukünftigen Fortschritt ("Strategie") istklar und das Management sieht große Chancen, das wahre Potenzialder Marke zu erschließen.ESPRIT HOLDINGS LIMITED ("Esprit" oder "die Gruppe"; HKEx: 330)hat heute den Jahresabschluss zum 30. Juni 2018 (Geschäftsjahr2017/18) veröffentlicht.Wesentliche FinanzkennzahlenDer Gruppenumsatz des Geschäftsjahres 2017/18 betrug 15.455Millionen HK$ (Geschäftsjahr 2016/17: 15.942 Millionen HK$). Dasentspricht einem währungsbereinigten Rückgang von -11,1% im Vergleichzum Vorjahreszeitraum. Der Rückgang auf Hongkong-Dollar Basis war mit-3,1% im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Aufwertung des Eurosgegenüber des Hongkong-Dollars (durchschnittliche Kurssteigerung von+10,3%) im Verlauf des Jahres geringer. Der Umsatzrückgang ist dasErgebnis einer Kombination aus den Auswirkungen der (i) strategischenReduzierung der Verkaufsfläche der Gruppe (Gesamtrückgang ankontrollierter Fläche: -9,3% im Vergleich zum Vorjahr), um dieUmsatzrentabilität zu verbessern und (ii) einem unerwartet schwachenUmsatzergebnis im stationären Handel aufgrund geringererKundenfrequenz.Die Gruppe erzielte einen Bruttogewinn von 7.921 Millionen HK$,aus dem ein relativer Deckungsbeitrag von 51,3% resultierte, der demdes Vorjahres entspricht. Der geringe währungsbereinigte Rückgang von-0,3 Prozentpunkten ist vor allem auf den geringeren Anteil desRetail-Umsatzes (exkl. E-Shop) am Gesamtumsatz zurückzuführen, derdieses Jahr 40,4% des Gruppenumsatzes im Vergleich zu 42,1% imletzten Jahr ausmachte.Die regulären Betriebskosten (ohne außerordentliche Aufwendungen)betrugen im Geschäftsjahr 2017/18 -8.830 Millionen HK$ und sind damitwährungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um -3,3%gesunken. Esprit hat weiterhin eine Senkung der Betriebskosten durchEinsparungen in allen wichtigen Kostenbereichen erzielt, mit Ausnahmeeines leichten Anstiegs der Marketing- und Werbekosten (+0,9% inlokaler Währung im Vergleich zum Vorjahr), um seinKundenbindungsprogramm zu stärken.Im Hinblick auf die Rentabilität reichte die Reduzierung derregulären Betriebskosten nicht aus, um die negativen Auswirkungen desUmsatzrückgangs auszugleichen. Als Konsequenz betrug der LBIT (lossbefore interest and taxes) ohne außerordentliche Aufwendungen desoperativen Geschäfts für das Geschäftsjahr 2017/18 -909 Millionen HK$(Geschäftsjahr 2016/17: -186 Millionen HK$).Zusätzlich zum LBIT des operativen Geschäfts wurde dasFinanzergebnis für das Geschäftsjahr 2017/18 erheblich durchaußerordentliche Aufwendungen in Höhe von -1.344 Millionen HK$belastet. Diese außerordentlichen Aufwendungen sind in erster Linieauf einmalige Rückstellungen und Wertberichtigungen aufgrund deskontinuierlichen Umsatzrückgangs in den vergangenen Jahrenzurückzuführen. Es handelte sich dabei überwiegend um reinebuchhalterische Anpassungen, die keine Auswirkungen auf denFinanzmittelbestand oder das operative Ergebnis haben.Unter Berücksichtigung der deutlich negativen Auswirkung deraußerordentlichen Aufwendungen wies die Gruppe einen Nettoverlust von-2.554 Millionen HK$ aus. Thomas Tang, Group Chief Financial Officervon Esprit, kommentierte: "Aufgrund des unerwartet schlechtenUmsatzergebnisses sank der Nettofinanzmittelbestand zum 30. Juni 2018auf 4,5 Milliarden HK$. Wir bewerten jetzt neu, wie wir unserenFinanzmittelbestand bestmöglich einsetzen können, um nachhaltigesWachstum und Rentabilität zu erlangen."Weiteres VorgehenDie Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017/18 sind bei weitem nichtzufriedenstellend. Die Gruppe prüft zurzeit sorgfältig, wie siedieser Situation begegnen und Korrekturmaßnahmen für einenerfolgreichen Turnaround entwickeln kann.Anders Christian Kristiansen, Group Chief Executive Officer vonEsprit, sagte: "Wir haben ausgezeichnete Chancen, das wahre Potenzialvon Esprit zu erschließen. Allerdings sind tiefgreifendeVeränderungen notwendig, damit Esprit wieder nachhaltig wachsen undprofitabel werden kann. Momentan beeinträchtigt uns eine Kombinationinterner Schwächen. Dazu gehören die hohe Kostenstruktur, die nichtmehr in Relation zu unserem Umsatz steht, zu viele verlustbringendeStores, eine fehlende klare Markenidentität sowie Produkte, die nichtden Erwartungen unserer Kunden entsprechen. Ich habe eine interneTask Force gebildet, die eng mit mir zusammenarbeitet, umdetaillierte Informationen über unsere Kunden zu erheben und möglichestrategische Initiativen zu entwickeln. In einem nächsten Schrittwerden konkrete Umsetzungspläne erarbeitet. Aufgrund dieserErkenntnisse aus den letzten Monaten bin ich fest davon überzeugt,dass wir die richtigen Ideen haben, um Esprit wieder auf Kurs zubringen. Im Herbst 2018 werden wir unsere Strategie vorstellen. Ichfreue mich sehr auf die nächste Phase des Turnarounds und blicke sehrzuversichtlich in die Zukunft von Esprit."Vorausschauend wird das operative Umfeld im kommendenGeschäftsjahr mit den Auswirkungen des Handelskrieges und steigendenZinsen, die sich auf die Verbraucherstimmung und -ausgaben auswirkenkönnten, weiterhin herausfordernd bleiben. Esprit muss seineMarkenidentität stärken, sein Produktangebot mit dem Fokus aufQualität verbessern und inspirierende Omnichannel-Einkauferlebnissefür seine Kunden schaffen, um seine Wettbewerbsfähigkeitwiederzuerlangen. Diese Maßnahmen werden von den Ergebnissen einerumfangreichen Verbraucherforschung gestützt, um sicherzustellen, dassdie Marke, Produkte und Vertriebskanäle die Esprit-Zielkundenentsprechend überzeugen. Das Unternehmen wird seine Kunden und das,wofür Esprit steht, konsequent in das Zentrum aller Aktivitätenrücken. So muss Esprit für seine Kunden wieder relevanter werden undihnen eine starkes Markenerlebnis bieten.Anders Kristiansen kommentierte weiter: "Unserem profitablenWholesale-Geschäft wird bei dieser Neuausrichtung des Unternehmenseine zentrale Rolle zukommen. Wir wollen mit unserem Angebot wieder'Best in Class' für unsere Wholesale-Partner sein, das giltgleichermaßen für unsere Produkte, das Marketing und weitereLeistungen."Dr. Raymond Or, Executive Chairman von Esprit, fasste abschließendzusammen: "Auch wenn wir sicherlich viel Arbeit vor uns haben, binich überzeugt, dass durch die Umsetzung unserer Strategie bessereTage für Esprit vor uns liegen."ESPRIT HOLDINGS LIMITED GEPRÜFTE KONSOLIDIERTE FINANZDATEN(In Millionen HK$) Für das Jahr Für das Jahrbeendet am beendet am30. Juni 2018 30. Juni 2017Umsatz: 15.455 15.942Bruttogewinn: 7.921 8.230Betriebsverlust: (2.253) (102)Nettogewinn/ (Verlust): (2.554) 67Finanzmittelbestand: 4.521 5.221Dividende pro Aktie(HK cents): Nil NilÜber EspritGeprägt vom Zeitgeist des Gründungsjahres 1968 steht dieinternationale Modemarke Esprit für den entspannten, sonnigenLebensstil ihrer Heimat Kalifornien. Esprit entwirft inspirierendeKollektionen für Damen, Herren und Kinder aus hochwertigenMaterialien und mit viel Liebe zum Detail. Alle Esprit Produkteunterstreichen das Bekenntnis des Unternehmens: "Gut fühlen, gutaussehen". Die positive Haltung der Gruppe zeigt sich in ihrerentspannten Einstellung zu Leben, Familie und Freundschaft, dem"esprit de corps". - in ihrem lässigen kalifornischen Style. DemEsprit-Style.Esprit ist in mehr als 40 Ländern präsent und vertreibt seineProdukte international über rund 580 eigenen Retail-Stores sowie anüber 5.400 Wholesale-Standorten - einschließlich Franchise-Geschäftenund Verkaufsflächen in Warenhäusern. Die Gruppe vermarktet ihreProdukte unter den beiden Marken Esprit und edc. Esprit ist seit 1993an der Börse Hongkong gelistet und unterhält Headquarters in Ratingenbei Düsseldorf sowie in Hongkong.Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine öffentlichePlatzierung von Wertpapieren dar. Diese Materialien sind kein Angebotzum Kauf von Wertpapieren in den USA oder an US-Bürger gemäßRegulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in der gültigenFassung. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sindund werden nicht unter dem US-Wertpapiergesetz registriert und dürfenohne eine solche Registrierung oder entsprechende gesetzlicheAusnahmegenehmigung davon in den USA nicht angeboten oder verkauftwerden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichteteAussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegenverschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, wie beispielsweise, aberohne Anspruch auf Vollständigkeit, allen Risiken und Unwägbarkeitenim Zusammenhang mit dem Plan zur Neuausrichtung unseres Unternehmens,den vorzunehmenden, bedeutenden Investitionen, der angestrebten,nachhaltigen Rentabilität sowie allen weiteren zwischenzeitlich vonuns identifizierten Risiken und Einflüssen. Der Konzern geht davonaus, dass die in diesem Dokument erwähnten Vorwegnahmen, Annahmen,Einschätzungen, Erwartungen und/oder Pläne der Wahrheit entsprechen.Dennoch können die tatsächlichen Ereignisse und/oder Ergebnisse davondeutlich abweichen. Der Konzern kann Ihnen nicht versichern, dasssich die derzeitigen Vorwegnahmen, Annahmen, Einschätzungen,Erwartungen und/oder Pläne als korrekt erweisen. Sie werden hiermitausdrücklich davor gewarnt, sich ungebührlich auf derartige Aussagenzu stützen. 