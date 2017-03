Esprit schließt neue Lizenzpartnerschaft mit der TMS Group für den Bereich Uhren und Echtschmuck

Ratingen (ots) - Esprit hat zum 1. Juli 2017 eine neueLizenzpartnerschaft im Bereich Uhren und Echtschmuck mit derinternationalen TMS Group geschlossen. Die TMS Group ist Lizenznehmerdiverser Unternehmen für die Bereiche Uhren, Schmuck und Accessoires.Neben der Marken- und Produktentwicklung verantwortet die TMS Groupauch den Vertrieb sowie Marketing und After-Sales-Aktivitäten. Mitder TMS Group hat Esprit einen Partner gefunden, der in Bezug aufProduktqualität, Preis-Leistung und Trendrelevanz den hohenAnforderungen von Esprit entspricht und damit ideal an die Leistungendes bisherigen Partners Mywa anschließt.Die Zusammenarbeit mit der TMS Group beginnt am 1. Juli 2017. DieLizenzpartnerschaft mit dem aktuellen Lizenznehmer Mywa endet zum 30.Juni 2017. Mywa kann vorhandene Lagerbestände bis zum 31. Dezember2017 abverkaufen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten,arbeiten Esprit und die TMS Group bereits ab sofort eng zusammen.Maria Pambori, VP Head of Global Licenses/Product Esprit: "Mit derTMS Group hat Esprit den perfekten Partner gefunden, um an denbisherigen Erfolg im Bereich Uhren und Echtschmuck unter der MarkeEsprit anzuknüpfen. Wir werden unseren Kunden Produkte ganz im EspritStyle mit einem erstklassigen Preisleistungsverhältnis bieten undsind davon überzeugt, mit unserem neuen Partner dasWachstumspotenzial dieses wettbewerbsstarken Marktes auch weiterhinnachhaltig erschließen zu können. Unser Dank gilt unserem bisherigenPartner Mywa, mit dem uns acht Jahre eine erfolgreiche und gutePartnerschaft verbunden hat.""Uhren und Echtschmuck unter der Marke Esprit sind die idealeErgänzung unseres Markenportfolios. Wir freuen uns darauf, dieProduktsparte im Markenverständnis von Esprit fortzuführen undweiterzuentwickeln", sagt Marco Sieber, CEO der TMS Group. In derZusammenarbeit mit der TMS Group werden Esprit Uhren und Echtschmuckweiterhin in ausgewählten Retail Stores, bei stationären Partnernweltweit und im e-shop der Esprit Gruppe erhältlich sein.Pressekontakt:Esprit Unternehmenskommunikation:Hartmut SchultzHartmut Schultz Kommunikation GmbHTel.: +49 (89) 99 24 96 20office-de@schultz-kommunikation.comwww.schultz-kommunikation.comEsprit Mode- und Markenkommunikation:Judith JahnkeTel.: +49 2102 123 45944Judith.Jahnke@esprit.comOriginal-Content von: Esprit Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell