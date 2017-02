Esprit erzielt Gewinn von 61 Millionen HK$ im ersten Geschäftshalbjahr 2016/17

Hong Kong/Ratingen (ots) - Weiterhin Verbesserung derGeschäftsergebnisse- Gewinn von 61 Millionen HK$ im Vergleich zu Jahresfehlbetrag inHöhe von -238 Millionen HK$ im Vorjahreszeitraum- Um Sondereinflüsse bereinigter EBIT in Höhe von 2 Millionen HK$im Vergleich zu negativem EBIT von -252 Millionen HK$ imVorjahreszeitraum aufgrund von:- Verringerung der Distribution (Schließung von unprofitablenGeschäften und Wholesale-Flächen)- Reduktion des Umfangs von Sonderaktionen, Preisreduzierungenund Wholsesale-Rabatten- Als Resultat ist der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um-9,9% gesunken, wohingegen der Rückgang der gesamtenkontrollierten Flächen -14,3% betrug- Allerdings konnte die Rohgewinnspanne um +2,0 Prozentpunktegesteigert werden- Rückgang der um Sondereffekte bereinigten operativen Kosten von-11,2% kompensiert den Effekt aus dem Umsatzrückgang- Die Gruppe hat keine Bankverbindlichkeiten und einenFinanzmittelbestand in Höhe von 4,5 Milliarden HK$ per 31.Dezember 2016.Weitere Fortschritte bei der Umsetzung des Strategischen Plans- Progressive Verjüngung der Marke "Esprit"- Entwicklung des Vertikalen und Omnichannel-Geschäftsmodells zurVerbesserung von Produkten und der Effektivität derVertriebskanäle- Ambitionierte Kostensenkungen, um den Turnaround zubeschleunigenESPRIT HOLDINGS LIMITED ("Esprit" oder "die Gruppe"; HKEx: 330)hat heute den Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2016veröffentlicht.Auf Grundlage der Fortschritte im vergangenen Geschäftsjahr hatsich das Geschäftsergebnis der Gruppe auch im erstenGeschäftshalbjahr 2016/17 weiter verbessert. Der Gewinn von 61Millionen HK$ stellt gegenüber dem Verlust in Höhe von -238 MillionenHK$ im Vergeichszeitraum des Vorjahres eine signifikante Verbesserungdar.In einer Pressekonferenz in Hong Kong sagte Jose Manuel Martínez,Group Chief Executive Officer von Esprit, heute: "Im erstenGeschäftshalbjahr 2016/17 waren die Umsätze unter Druck, weshalb dasManagement entschieden Maßnahmen umgesetzt hat, um die Profitabilitätzu erhöhen. Als Ergebnis hat sich das Geschäftsergebnis der Gruppedeutlich verbessert."Wesentliche FinanzzahlenDer Umsatz der Gruppe im ersten Geschäftshalbjahr 2016/17 betrug8.323 Millionen HK$, was einem Rückgang von -9,9% in lokaler Währungentspricht, wobei der Geschäftsverlauf im 2. Quartal wesentlichbesser als im 1. Quartal war. Diese Entwicklung war in denwichtigsten Vertriebskanälen (Retail, Eshop und Wholesale) undMärkten (Deutschland, Rest von Europa und APAC) gleichermaßen zubeobachten. Der Umsatzrückgang ist in Relation zu einem Rückgang derkontrollierten Flächen von -14,3% positiv zu bewerten. Er ist dienatürliche Folge von Esprit's Bemühungen, die Distribution zustraffen, gleichzeitig die Gewinnspanne zu verbessern und Kosten zusenken.Die Rohgewinnspanne verbesserte sich um +2.0 Prozentpunkte auf52,5% als Resultat der Maßnahmen zur Reduzierung von Sonderaktionen,Preisreduzierungen und Wholesale-Rabatten, wurde aber teilweise durchden Rückgang des EURO kompensiert. Diese Entwicklung war in allenMärkten und Distributionskanälen zu beobachten.Die Betriebskosten ("OPEX") betrugen im ersten Geschäftshalbjahr2016/17 4.384 Millionen HK$, was einem Rückgang von -10,8% in lokalerWährung entspricht. Thomas Tang, Group Chief Financial Officer vonEsprit, erläuterte: "Die finanzielle Lage der Gruppe hat sich alsFolge der umfassenden Kostensenkungen spürbar verbessert. Hierzugehören Schließungen von unprofitablen Geschäften, die Umsetzung vonRestrukturierungsmaßnahmen, um die Gemeinkosten zu senken, sowie dieNormalisierung der Werbeausgaben nach den erhöhten Aktivitäten imletzten Jahr. Wir sind zuversichtlich, unser Ziel zu erreichen, dieOPEX Basis aus dem Geschäftsjahr 2015/16 innerhalb von zwei Jahren umeine Milliarde Hong Kong Dollar in lokaler Währung zu senken."Der um Sondereinflüsse bereinigte EBIT betrug 2 Millionen HK$, imVergleich zu einem Verlust von -252 Millionen HK$ imVergleichszeitraum des Vorjahres Nach Berücksichtigung derEinmalkosten im Zusammenhang mit Personalabbau in Höhe von 15Millionen HK$, und eines Steuerertrags in Höhe von 74 Millionen HK$,wurde ein Jahresüberschuss für das erste Geschäftshalbjahr 2016/17 inHöhe von 61 Millionen HK$ erzielt, im Vergleich zu einem Verlust von-238 Millionen HK$i m Vergleichszeitraum des Vorjahres.Die Nettoliquidität ohne jegliche Bankverbindlichkeit betrug alsErgebnis der Bemühungen des Unternehmens zu einer effektivenKostenkontrolle und einem vorsichtigen Cash Management 4.548Millionen HK$ per 31. Dezember 2016.Kontinuierliche Umsetzung des Strategischen PlansNach vorne gerichtet erwartet die Gruppe für die zweite Hälfte desGeschäftsjahres 206/17 eine ähnliche Entwicklung wie im erstenGeschäftshalbjahr. Esprit wird weiter an der Umsetzung desStrategischen Plans arbeiten, mit dem Schwerpunkt, die Profitabilitätzu erhöhen. Dieser Ansatz kann aufgrund des Abbaus von unprofitablenFlächen kurzfristig Druck auf die Umsätze erzeugen, wird sich aberpositiv auf die Rohgewinnspanne auswirken und weitere Kostensenkungennach sich ziehen.Dr. Raymond Or, Chairman von Esprit: "Obwohl das Geschäftsumfeldweltweit schwierig ist, erzielen wir kontinuierlich Fortschritte inden meisten Bereichen der Gruppe und das stimmt uns zuversichtlich,dass der Strategische Plan die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit vonEsprit wiederherstellen wird. Wir sind weiterhin von dem Planüberzeugt und konzentrieren uns auf seine Umsetzung."ESPRIT HOLDINGS LIMITED UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE FINANZDATEN(In HK$ Millionen) FÜR DIE 6 MONATE BEENDET FÜR DIE 6 MONATE BEENDETAM 31. DEZEMBER 2016 AM 31. DEZEMBER 2015UMSATZ 8.323 9.315BRUTTOGEWINN 4.371 4.700BETRIEBSVERLUST (13) (247)NETTOGEWINN/(VERLUST) 61 (238)LIQUIDITÄTSBESTAND 4.548 4.192GEWINN/(VERLUST)JE AKTIE (HK$) 0,03 (0,12)HALBJAHRESDIVIDENDEJE AKTIE (HK$) NIL NILÜber Esprit Holdings LimitedGeprägt vom Zeitgeist des Gründungsjahres 1968 steht dieinternationale Modemarke Esprit für den entspannten, sonnigenLebensstil ihrer Heimat Kalifornien. Esprit entwirft inspirierendeKollektionen für Damen, Herren und Kinder aus hochwertigenMaterialien und mit viel Liebe zum Detail. Alle Esprit Produkteunterstreichen das Bekenntnis des Unternehmens: "Gut fühlen, gutaussehen". Die positive Haltung der Gruppe zeigt sich in ihrerentspannten Einstellung zu Leben, Familie und Freundschaft, dem"esprit de corps". - in ihrem lässigen kalifornischen Style. DemEsprit-Style.Esprit ist in mehr als 40 Ländern präsent und vertreibt seineProdukte international über rund 700 eigenen Retail-Stores sowie anüber 6.000 Wholesale-Standorten - einschließlich Franchise-Geschäftenund Verkaufsflächen in Warenhäusern. Die Gruppe vermarktet ihreProdukte unter den beiden Marken Esprit und edc. Esprit ist seit 1993an der Börse Hongkong gelistet und unterhält Headquarters in Ratingenbei Düsseldorf sowie in Hongkong.Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine öffentlichePlatzierung von Wertpapieren dar. Diese Materialien sind kein Angebotzum Kauf von Wertpapieren in den USA oder an US-Bürger gemäßRegulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in der gültigenFassung. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sindund werden nicht unter dem US-Wertpapiergesetz registriert und dürfenohne eine solche Registrierung oder entsprechende gesetzlicheAusnahmegenehmigung davon in den USA nicht angeboten oder verkauftwerden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichteteAussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegenverschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, wie beispielsweise, aberohne Anspruch auf Vollständigkeit, allen Risiken und Unwägbarkeitenim Zusammenhang mit dem Plan zur Neuausrichtung unseres Unternehmens,den vorzunehmenden, bedeutenden Investitionen, der angestrebten,nachhaltigen Rentabilität sowie allen weiteren zwischenzeitlich vonuns identifizierten Risiken und Einflüssen. Der Konzern geht davonaus, dass die in diesem Dokument erwähnten Vorwegnahmen, Annahmen,Einschätzungen, Erwartungen und/oder Pläne der Wahrheit entsprechen.Dennoch können die tatsächlichen Ereignisse und/oder Ergebnisse davondeutlich abweichen. Der Konzern kann Ihnen nicht versichern, dasssich die derzeitigen Vorwegnahmen, Annahmen, Einschätzungen,Erwartungen und/oder Pläne als korrekt erweisen. Sie werden hiermitausdrücklich davor gewarnt, sich ungebührlich auf derartige Aussagenzu stützen. Der Konzern ist zu keiner öffentlichen Aktualisierungoder Überarbeitung etwaiger in diesem Dokument enthaltenerzukunftsgerichteter Aussagen verpflichtet, weder in Folge neuerInformationen oder zukünftiger Ereignisse noch unter anderenUmständen, ausgenommen die Aktualisierung oder Überarbeitung wird vonden Vorschriften zur Notierung von Wertpapieren an der HongkongerBörse (Stock Exchange of Hong Kong Limited) oder anderen geltendenGesetzen und Vorschriften vorgeschrieben.Pressekontakt:Europa:Hartmut Schultz Kommunikation GmbHHartmut SchultzTelefon: +49 89 99 24 96 20office-de@schultz-kommunikation.comAsien:Strategic Financial Relations LimitedHeidi SoTelefon: +852 2864 4826heidi.so@sprg.com.hkOriginal-Content von: Esprit Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell