Esprit: Chef der Modemarke kündigt drastischen Stellenabbau an

Frankfurt/Main (ots) - Der neue Chef der Modemarke Esprit sprichtKlartext: "Wir sind uns einig, dass die Marke Esprit für nichtssteht. Die Marke hat ihre Energie verloren", sagte CEO AndersKristiansen dem Fachmagazin TextilWirtschaft.Seit Jahren verliert Esprit mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorfund Hongkong Kunden an andere stationäre und online tätige Händler,kämpft mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen.Neben der Verkleinerung von Kollektion und Ladennetz stehen jetzterhebliche Einschnitte beim Personal an. "Es ist geplant, dass rund40 Prozent der Mitarbeiter weltweit, die nicht in den Storesbeschäftigt sind, gehen müssen", so Kristiansen in derTextilWirtschaft. Damit dürfte es vor allem Beschäftigte in denZentralen treffen. Gespräche mit den Betriebsräten liefen bereits.Esprit werde künftig schneller auf Markttrends reagieren. "EineMarke muss den Konsumenten geben, was sie wollen und nicht das, wasden Machern gefällt", sagte er. Passformen sollen weniger häufigverändert, Farbvariationen aber reduziert werden. Das Unternehmenwerde sich weniger auf "modische Highlights", als auf Basic-Produktekonzentrieren - denn die verkauften sich besser. Esprit stehe vorallem für Hosen, T-Shirts und Pullover. Kristiansen kündigte an, inden eigenen Läden 20 bis 30 Prozent weniger Produkte anzubieten. DasHauptaugenmerk der Veränderungen werde auf Deutschland liegen. "Dasist entscheidend, weil wir hier die Hälfte unseres Umsatzeserzielen", so Kristiansen.Restrukturierung und Ladenschließungen dürften nach Angaben desCEO drei bis fünf Jahre dauern und 168 bis 190 Mio. Euro kosten. "AbJahr fünf", also ab 2023, wolle das Unternehmen eine Ergebnismarge(Ebit) von 5 bis 7 Prozent erzielen.Zum harten Konkurrenzkampf im Mainstream-Markt der Mode, in demauch S. Oliver, Tom Tailor und andere Marken große Rollen spielen,prophezeite Kristiansen: "Es ist kein Platz für uns alle, aberdennoch bin ich überzeugt, Esprit überlebt." Er sei überzeugt, "dasswir den Turnaround schaffen", sagte Kristiansen.