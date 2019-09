Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Berlin/Potsdam (ots) - Vor ihrer Hochzeit wollten sich Delia undPatrick Großmann, beide Espressoliebhaber, eine gute Kaffeemaschinegönnen - und waren überrascht über die schlechte Beratung imEinzelhandel. Das kann man wirklich besser machen, davon waren beideüberzeugt. Es brauchte aber erst die Zeitungskrise ein paar Jahrespäter, die aus einer fixen Idee einen konkreten Gründungsplanmachte: Patrick Großmann, der 15 Jahre als Journalist tätig gewesenwar, entschied sich mit seiner Ehefrau, die viel Erfahrung aus derGastronomie mitbrachte, für einen Neuanfang.2009 eröffneten sie einen kleinen Laden im historischen ZentrumPotsdams, wo sie Kaffee und Maschinen aus Italien anboten. In derPraxis zeigte sich schnell, welche Maschinen wirklich funktioniertenund mit welchen Herstellern die Zusammenarbeit gut klappte. Anfangsschenkten die beiden Kaffee aus dem Fenster aus und konnten neueMaschinen immer erst dann ordern, wenn eine verkauft war - so knappwaren die Finanzen. Bekannt machten sie sich nicht über großeWerbeaktionen, sondern mit einem kleinen Stand auf dem lokalen Marktein paar Wochen vor Geschäftseröffnung.Die gute Vernetzung im Viertel sowie der persönliche Kontakt zuihren Kunden ist bis heute entscheidend für den Erfolg der"Espressonisten". Auch zu ihren italienischen Lieferanten, viele alteingesessene Familienbetriebe, pflegen sie enge Kontakte. Zu denPrivatkunden kamen stetig mehr Kunden aus der Gastronomie hinzu -hier punkteten die Großmanns mit gutem Service, bald auch in Formeiner eigenen Werkstatt. Heute sind dort vier Mitarbeiterbeschäftigt, zwei von ihnen sind stetig zu Wartungen oder im"Notdienst" bei Kunden unterwegs. Auch der Online-Shop wirdpersönlich betreut - und so greift Delia Großmann im Zweifel mal kurzzum Telefonhörer, um mit ihren Kunden zu klären, ob sie ihren Kaffeewirklich gemahlen und nicht wie sonst in Bohnen bestellen wollten.Ihr Startkapital bekamen sie über einen Kredit der KfW, von derBrandenburger Wirtschaftsförderung gab es einen Zuschuss für einBusinessplan-Coaching. Das Coaching übernahm ein Freund ausKindertagen, die Steuerberatung eine Nachbarin. Mit Profiszusammenzuarbeiten, die zugleich die private Lebenssituation kennen,hat das Ehepaar Großmann als sehr hilfreich empfunden. Bis heute sindsie bei derselben Steuerberaterin, die sie auch als "Frühwarnsystem"im unternehmerischen Alltag begleitet. Wie viele Einzelhändler müssendie Großmanns immer mehr Zeit für Bürokratie aufwenden, ob es dasdetaillierte Dokumentieren ihrer Importe für die Kaffeesteuer ist -eine Steuer, die es bei den meisten europäischen Nachbarn gar nichtgibt - oder die kontinuierliche Meldepflicht aller Einfuhren an dasBundesstatistikamt.Mittlerweile haben die "Espressonisten" 18 Mitarbeiter und einweiteres Geschäft in Berlin-Mitte, wo Platz für einen großenMaschinen-Showroom ist. Um die 40 Tonnen Kaffee setzen sie pro Jahrum. Während sie sich für den Business Plan mit demWorst-Case-Szenario beschäftigen mussten, ging es in der Realitätstetig nach oben. Und das ganz sicher nicht trotz, sondern auch wegendes Urlaubs, den sich die Familie Großmann von Anfang an einmal imJahr gegönnt hat. Auf die eigenen Kräfte achten, früh in gutesPersonal investieren - das sind einige der wertvollen Tipps, die dasGründerpaar hat.Am Samstag, den 19. Oktober, sind sie um 10.30 Uhr live zu Gast im"Hörsaal".Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18.und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin. Rund 130 Aussteller und Berater sowie einkostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten den Besucherinnenund Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontaktezu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren. Veranstaltet wird diedeGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbankdes Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von derSenatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des LandesBerlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des LandesBrandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, PeterAltmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23 A10969 BerlinTel.: 030 257717-90E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell