Espresso House erweitert Kaffee-Flatrates / Studie zeigt: Außer Haus Kaffee-Konsum verlagert sich während Pandemie in den Nachmittag

Hamburg (ots) - Espresso House hat 2020 eine Flatrate für Filterkaffee und Tee gestartet. Jetzt bringt die schwedische Coffeeshopkette zwei weitere Flatrates auf den Markt, die zum Beispiel auch Caffè Latte, Cappuccino und aromatisierte Kaffeegetränke beinhalten.Laut einer aktuellen Studie der Boston-Consulting-Group für Espresso House hat sich das Konsumverhalten von Kaffee außer Haus während der Corona-Pandemie verändert. So ist aktuell der Nachmittag die Tageszeit mit der höchsten Nachfrage und löst damit die frühen Morgenstunden ab, in der sich vor der Pandemie traditionell die meisten Gäste einen Kaffee im Shop holten oder dort tranken.Gerade am Nachmittag werden Kaffeegetränke mit Sirup oder anderen Verfeinerungen nachgefragt. Deshalb hat Espresso House die Classic Flatrate durch zwei weitere Flatrates ergänzt. "Die Flatrate, die wir im Dezember eingeführt haben, wurde sehr gut angenommen," so Nikolas Niebuhr, Geschäftsführer von Espresso House Deutschland. "Daher ist es für uns nur konsequent, dass wir das Angebot ausweiten und weitere Kaffee-Spezialitäten im Abo anbieten." Der Gast hat ab sofort die Wahl zwischen drei verschiedenen Abonnementstufen: Classic Flatrate, Favorite Flatrate und Special Flatrate. Der Clou: Auch alle veganen Milchalternativen sind inklusive.Die BCG-Befragung ergab weiterhin, dass der durchschnittliche Interessent an einer Kaffee-Flatrate eher männlich und rund 40 Jahre alt ist. Die neuen Flatrates sollen vermehrt die weiblichen und jüngeren Gäste aktivieren, ihre Lieblingsgetränke in der günstigeren Flatrate zu konsumieren.Details zu den Flatrates: https://eh-subscription.netlify.app/de-deÜber Espresso HouseEspresso House wurde 1996 in Schweden gegründet und hat sich zur führenden Premium-Coffeeshop-Marke in den nordischen Ländern mit 6.000 Baristas und über 460 Coffeeshops entwickelt. Täglich besuchen über 100.000 Gäste Espresso House. Seit Herbst 2018 gibt es Espresso House auch in Deutschland.Pressekontakt:Espresso House GermanyMarta MisztalE-Mail: EspressoHouseDeutschland@EspressoHouse.deTel: +49 40 355 108 20Original-Content von: Espresso House, übermittelt durch news aktuell