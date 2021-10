Esports Entertainment und NetEase-Aktien: Folgt jetzt die Zusammenarbeit?

Überblick Die(NASDAQ:GMBL) und ihre Marke EGL haben mit(NASDAQ:NTES) zusammengearbeitet, um deren offizieller nordamerikanischer Turnier- und Broadcasting-Anbieter für Naraka zu werden: Bladepoint zu werden und die gesamten Morus Cups Seasons One, Two und Three, die zwischen September und November 2021 stattfinden, durchzuführen. Esports wird die Turniere veranstalten und die Übertragungen produzieren, um alles abzudecken. Diese Partnerschaft ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!