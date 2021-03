Esport-Aktien: Markt wird exponentiell lukrativ!

Die COVID-19-Pandemie ließ die Popularität von esports ansteigen und machte es zum nächsten Go-to-Sektor. Wie die meisten Branchen passte sich auch der esports an ein unkonventionelles 2020 an. Live-Turniere, die Hunderte von Fans zusammenbrachten, wurden auf ein neues, vollständig onlinebasiertes Setup umgestellt, und diese Realität wird wahrscheinlich nicht so bald verschwinden.

Aktuelle Statistiken schätzen, dass es weltweit etwa 2,7 Milliarden Gamer gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung