Espey Manufacturing & ElectronicsGeht es endlich los, ?

Der Espey Manufacturing & Electronics-Schlusskurs wurde am 11.07.2019 an der Heimatbörse NYSEAmerican mit 24.53 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Espey Manufacturing & Electronics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Espey Manufacturing & Electronics ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 30,76 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,81 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Espey Manufacturing & Electronics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,04 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen Mehrertrag in Höhe von 2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Espey Manufacturing & Electronics-Aktie ein Durchschnitt von 25,76 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,53 USD (-4.77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (24,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0.53 Prozent), somit erhält die Espey Manufacturing & Electronics-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Espey Manufacturing & Electronics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.