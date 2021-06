Eslead: Was kann da noch kommen?

Der Eslead-Kurs wird am 17.06.2021, 18:41 Uhr mit 1625 JPY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Die Aussichten für Eslead haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Eslead wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Eslead auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Eslead derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1509,08 JPY, womit der Kurs der Aktie (1625 JPY) um +7,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1652,82 JPY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,68 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Eslead-RSI ist mit einer Ausprägung von 92,86 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 47,64, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

