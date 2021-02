Esken zieht nach Koalitionsausschuss positives Fazit

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chefin Saskia Esken hat nach dem Koalitionsausschuss am Mittwochabend ein positives Fazit gezogen. Es seien "gute Maßnahmen" beschlossen worden, "um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzufedern", sagte sie in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland". Auf die Frage, wann die beschlossenen milliardenschweren Corona-Hilfen, zum Beispiel der Kinderbonus, ausgezahlt werden, sagte Esken: "Das ist jetzt eine technische Frage. Bis vielleicht März, April müsste das möglich sein, das Geld auszuzahlen. So wie wir es im letzten Jahr auch geschafft haben, innerhalb weniger Wochen oder Monate allerspätestens."

