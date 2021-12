Esken zu Impfskeptikern: 'Leistung, seine Meinung zu revidieren'

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der vielen Impfskeptiker in Deutschland hat SPD-Chefin Saskia Esken die Bereitschaft zum Umdenken bei Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich gelobt. Sie habe sich sehr gefreut, dass die meisten auf das Dazulernen von Kimmich mit Anerkennung reagiert hätten, sagte Esken am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag. "Es ist doch beeindruckend, es ist eine Leistung, seine Meinung zu revidieren und zu sagen: Ja, vielleicht habe ich mich getäuscht", sagte Esken, die auch Abgeordnete ist.

Kimmich hatte sich zunächst nicht gegen Corona impfen lassen wollen, sich dann mit dem Virus infiziert und seine Haltung danach geändert. Esken sagte, Rechthaben und Rechtbehalten sei dieser Tage nicht einfacher geworden. "Manch eine, manche einer hat sich verirrt im Dickicht der wilden Geschichten über Corona." Familien zerbrächen, manche stünden der Wissenschaft skeptisch gegenüber. Esken sagte: "Bitte gebt euch einen Ruck und lasst euch impfen."/bw/DP/eas