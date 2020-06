Esemtu - erster Teil einer professionellen Comic-Serie von Graphic Novels erschienen

Gelnhausen (ots) - Esemtu Vol.1 ist der erste Teil einer Comic-Serie von Graphic Novels, in der drei Studenten in den Kampf zwischen uralten Mächten um die Rückkehr der mesopotamischen Götter auf die Erde gezogen werden.Als die Statue des Sonnengottes Utu verschwindet und ihr Besitzer tot aufgefunden wird, bemühen sich die drei Studenten Isabella, Ethan and Dave um die Aufklärung des Falles. Dabei stellen sie fest, dass die Esemtu von einem geheimen Orden unter Führung des unsterblichen Utnapishtim geheim gehalten werden und dass die mesopotamische Welt der Götter und Dämonen, wenn auch für die Mehrheit der Menschen unsichtbar, real ist.Mit dem ersten Band der Graphic Novel wird der Leser in eine auf der mesopotamischen Mythologie basierende Fantasy-Welt eingeführt, die von Göttern und Dämonen bewohnt wird. Neben der Welt der Menschen umfasst sie den Kosmos als Lebensraum der Götter, den Abzu, eine von Meermännern, Riesen und Dämonen bewohnte Unterwasserwelt und Irkalla, die Welt der Toten.Diese Welt bildet die Kulisse für den Kampf um die Freiheit der Menschheit von göttlicher Tyrannei, für allzu menschliche Intrigen in der Geheimgesellschaft des Ordens von Dilmun und für die persönlichen Kämpfe, die daraus entstehen, wenn das Weltbild eines Menschen durch die Existenz einer fantastischen Parallelwelt auf den Kopf gestellt wird.Auf der Seite https://www.esemtu.com/ gibt es einen ersten Eindruck zum Comic.Esemtu, von Raphaela (sie wurde als raphodraws für ihre Fanart bekannt) und Karin Springer, ISBN: 9783966989053Pressekontakt:Sie haben Fragen zum Buch oder zum Autor? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141275/4638326OTS: Presse für Bücher und Autoren, Hauke WagnerOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren, Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuell