München (ots) - Die hochwertige Erotikreihe "FSK Sex" geht in die vierteStaffel. Ab dem 13. März lassen wir auf TELE 5 wieder die Hüllen fallen. Nachden erfolgreichen Vorgängern der Reihe zu den Themen "SM", "Jung & Wild" und"Was ich will" präsentiert TELE 5 bis zum 3. April immer freitags zumThemenschwerpunkt "Gekaufte Lust" erneut anspruchsvolles Erotik-Kino.Mit dabei sind Filme wie "CHERRY - DUNKLE GEHEIMNISSE" mit James Franco undHeather Graham, "DAS BESSERE LEBEN" mit einer überragenden Juliette Binoche oderdie scharfsinnige Komödie "BOY CULTURE".Unter dem Titel "Gekaufte Lust" ist der Anspruch der diesjährigen FilmauswahlProstitution und Sex-Industrie aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten unddarzustellen. Unterhaltsam, ernstgemeint und mit jeder Menge Haltung. AlsTestimonial zeigt Schauspielerin und Filmemacherin Saralisa Volm auf ihre ganzbesondere Art und Weise klare Kante. Saralisa ist natürlich, neugierig undempathisch.Mit ihren eigenen Erfahrungen als Schauspielerin am Set von "HOTEL DESIRE" undals Produzentin von "FIKKEFUCHS", sowie ihrer klaren Meinung zum Thema Sex,Liebe und dem Leben im ganz allgemeinen, begleitet sie die Filme und ordnet siegeschickt ein. So bekommt die Reihe eine erfrischende Leichtigkeit - ungehemmt,glaubwürdig und geistreich.Was neben Saralisa als Testimonial noch neu ist: Diese Staffel wird erstmaligvon zwei dokumentarischen Eigenproduktionen flankiert (jede für sich ist ca. 30Min. lang), die beide das Thema "Gekaufte Lust" im echten Leben beleuchten.Saralisa begleitet in den Dokumentationen jeweils eine Frau bei ihrer Arbeit.Zum einen, eine der erfolgreichsten deutschen Pornodarstellerinnen, HannaSecret, zum anderen die Hamburger Sexworkerin und Youtuberin Josefa Nereus.Das Line-up in der Übersicht:- CHERRY - DUNKLE GEHEIMNISSE am 13. März ab ca. 22.35 Uhr- STUDENTIN, 19, SUCHT... am 13. März ab ca. 00.40 Uhr- GEHEIMES VERLANGEN am 20. März ab ca. 22.05 Uhr- BRUNA SURFISTINHA am 20. März ab ca. 00.10 Uhr- DAS BESSERE LEBEN am 27. März ab ca. 22.25 Uhr- SLEEPING BEAUTY am 27. März ab ca. 00.20 Uhr- BOY CULTURE am 3. April ab ca. 22.50 Uhr- HAUS DER SÜNDE am 3. April ab ca. 00.40 Uhr