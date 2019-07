"Escobars Vollstrecker": ZDFinfo-Doku über ehemaligen Profikiller Velásquez (FOTO)

Mainz (ots) -Jhon Jairo Velásquez ist nicht irgendjemand - der ehemaligeAuftragsmörder, der auch unter dem Namen "Popeye" bekannt ist, wardie rechte Hand des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar. Inihrer Dokumentation "Escobars Vollstrecker - Geständnisse einesKillers" zeichnen Michelle Fines und Paul Comiti am Sonntag, 7. Juli2019, um 21.45 Uhr in ZDFinfo ein Porträt des Killers.Der 1993 verstorbene Pablo Escobar war der Anführer desMedellín-Kartells in Kolumbien. Doch nicht nur er ist eineSchlüsselfigur der kolumbianischen Mafia: Auch seine rechte Hand,Jhon Jairo Velásquez, ist berüchtigt. Nach eigenen Angaben hat ermindestens 250 Menschen umgebracht. Inzwischen ist er 57 Jahre altund hat mehr als die Hälfte seines Lebens hinter Gittern verbracht.In der früheren Drogenstadt Medellín ist er jedoch noch immer einStar.ZDFinfo wiederholt "Escobars Vollstrecker - Geständnisse einesKillers" am Sonntag, 4. Juli 2019, um 4.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/escobarsvollstreckerPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfoZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFinfoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell