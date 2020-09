Escada SE stellt Insolvenzantrag

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Modehersteller Escada SE ist zahlungsunfähig und reichte nach eigenen Angaben vom Mittwoch am Dienstag beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag ein.



Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde demnach Christian Gerloff bestellt. Der operative Geschäftsbetrieb soll bis auf Weiteres fortgesetzt werden. Andere Gesellschaften der Gruppe sind Escada zufolge nicht betroffen. Escada SE ist die zentrale operative Einheit der Gruppe.

Die Luxus-Damenmode-Marke hatte bereits in den vergangenen Jahren unter Umsatzrückgängen gelitten. Diese seien durch die Folgen der Corona-Epidemie noch einmal deutlich verstärkt worden, erklärte das Unternehmen.

Ziel des Managements sei die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Rahmen einer bereits eingeleiteten Restrukturierung, erklärte Escada. Das Unternehmen werde "unverzüglich" Verhandlungen über eine Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes für die betroffenen 180 Mitarbeiter in der Zentrale und in acht Geschäften in Deutschland aufnehmen./ruc/DP/fba