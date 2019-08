Köln (ots) - Schauspielerin Caroline Frier und Comedian Abdelkarimladen ab 5. September (donnerstags 21.15 Uhr) erneut zumSchlagabtausch aus Spaß, Spiel und Kochkönnen in die "ComedyCuisine". Am Herd treffen diesmal Comedy-Größen wie Thomas Hermannsund Ingo Appelt, Stars wie Janine Kunze und Bürger Lars Dietrich oderauch Senkrechtstarter wie Dave Davis und Jacqueline Feldmannaufeinander.Im Wettkampf um die goldene Ananas müssen die Teams aus Moderatorund Gast sich spielerischen Herausforderungen stellen,Karaoke-Einlagen meistern und einen kritischen Vorkoster aus demPublikum von ihren Kochkünsten überzeugen. Alles unter den wachsamenAugen von Schiedsrichterin Martina Schönherr.Sendetermine und Gäste:5. September: Panagiota Petridou und Simon Stäblein12. September: Thomas Hermanns und Ingo Appelt19. September: Janine Kunze und Bürger Lars Dietrich26. September: Nora Boeckler und Benni Stark3. Oktober: Jan van Weyde und Birte Hanusrichter10. Oktober: Dave Davis und Jacqueline FeldmannFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Carla SchmidtWDR KommunikationTelefon 0221 220 7124carla-johanna.schmidt@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell