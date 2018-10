Erfurt (ots) - Was machen eigentlich die Tiere im Zoo, wenn alleBesucher nach Hause gegangen sind? In "Zacki und die Zoobande" könnendie Zuschauer*innen bei KiKA ab 22. Oktober in 26 Folgen sehen, wasnach Feierabend passiert, ohne dass ein Mensch etwas davon ahnt.Jeden Nachmittag, wenn der Tierpark schließt, machen sich auchZacki, das australische Frischwasserkrokodil und seine Freunde aufden Weg in Richtung Heimat. Sie öffnen ihre Käfige und nehmen dasZoo-Mobil. Über Berge und Seen geht es zu einer versteckt liegendenparadiesischen Vulkaninsel, wo sie die Nacht verbringen. Am nächstenMorgen geht es für alle wieder zurück in den Zoo. Auf jeder Fahrtpassiert etwas Unerwartetes, was sich zum großen Abenteuer entwickeltund den Zeitplan der Tiere komplett durcheinander würfelt. Im Zooangekommen, ziehen sie schnell ihre Freizeitkleidung aus, huschenzurück in ihre Käfige und schlüpfen wieder in ihre Rollen als wildeTiere für die Zoobesucher.Die Serie wurde entwickelt und produziert von Grid inCo-Produktion mit Zooper-Film, Tinkermagic, Fabrique d'images undWunderWerk. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Nicole Keebund Nicolette Vormbruck."Zacki und die Zoobande" ist ab 22. Oktober immer Montag bisFreitag um 9:40 Uhr bei KiKA zu sehen.Weitere Informationen finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell