"Es wird ständig gejammert, dass zu viel gejammert wird. Das was man als Jammern bezeichnet, ist das, was man früher Kritikfähigkeit genannt hat" - Jürgen Scharrer ist zu Gast bei ZWEI HERREN MIT HUND (FOTO)

München (ots) - Was wäre ein Freitag ohne eine neue Folge ZWEI HERREN MIT HUND... halt, stopp... Montag, wir haben Montag. Den Feierfreitag, Freitag war Feiertag und deshalb haben auch wir einmal die Arbeit an den Mikrofonen ruhen lassen... nun starten wir begeistert in eine neue Woche, einen neuen Monat - denn alles neu macht der Mai!Trotzt Lockdown, oder gerade deswegen, sitzen die beiden Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch in ihren persönlichen Podcaststudios und tragen mit all ihrem Wissen und ihrem Humor zur Unterhaltung der Nation bei. Dieses Mal wieder mit Gast - Jürgen Scharrer ist mit dabei. Als langjähriger Chefreporter der HORIZONT ist er somit zu gleichen Teilen versierter Branchenkenner, Medienprofi im Rundumschlag, sowie überzeugter Blattmacher.Jüngst hat man bei der HORIZONT für Aufsehen gesorgt, da dort der Währungsdeal zwischen der AGF (Arbeitsgemeinschaft Videoforschung) und Google infrage gestellt wurde. Eine Annäherung die in Deutschland verschiedenste Gremien umtreibt, sei es eben die AGF, OWM oder AGOF, die seit vielen Jahren versuchen, sich dem Daten-Giganten Google anzunähern... können sich solche handgeschöpften Wertegemeinschaften überhaupt sinnvoll mit jener Glaubensgemeinschaft der künstlichen Intelligenz einigen?Drei Meinungen, zwei Aufnahmestudios und ein Thema, zu dem so viel zu sagen ist, dass am besten gleich reinhört! In eine neue Folge von ZWEI HERREN MIT GAST, äh HUND und Jürgen Scharrer zu Gast.Auf Spotify (https://open.spotify.com/show/70d28a9gvtMjsBnVMjkiY6) , iTunes (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zwei-herren-mit-hund/id1461459752) oder Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/42-zhmh-33) .