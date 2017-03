"Es wird gegessen was auf den Tisch kommt!" - Buchautor fordert: "Der Pausenbrotparagraph" für die gesunde Ernährung im Schulalter (FOTO)

München (ots) -Die Zahl der fettleibigen Menschen in Deutschland steigt weiter.Der Rundumblick in der Fußgängerzone belegt dies. Oder, demnächstauch wieder im Freibad, kann man dieses Panorama bewundern: Knapp dieHälfte der Bevölkerung hat einen BMI (Body Maß Index) von über 25.Ernährungs-Wissen fängt in der Kindheit an. Jetzt hat einBuchautor einen Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt: Den"Pausenbrotparagraphen". Weil nämlich Kinder gutgläubige kleineMenschen sind und dem Lebensmittelhandel ihren Körper anvertrauen,haben sie ein Recht darauf, dass ihnen nur gesundes Essen verkauftwird."Kein Gericht schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, nackt gutauszusehen", ergänzte Stephan C. Daniel, Buchautor, am vergangenenDonnerstag auf seiner ersten Lesung in München. Zum Publikum zähltenVertreter des Ernährungsministeriums und des Lehrerverbands. DieGäste wurden von Moderatorin Alejandra Beltrán Cuevas (bekannt ausSKY - "Master Chef") durch den Abend begleitet.Der Autor fordert vom Lebensmittelhandel mehr Verantwortung undstellt eine einfache Rechnung auf: Auf der einen Seite ist ein Kindist schon mit sieben Jahren beschränkt geschäftsfähig. Auf deranderen Seite lernen Kinder erst in der fünften Klasse dieErnährungspyramide. Der "Pausenbrotparagraph" schließt diese Lücke,in der Kinder bisher orientierungslos ihr Taschengeld fürSüßigkeiten, Limonaden und andere unsinnige Energieträger ausgebendurften - wohl bemerkt häufig auch ohne Einverständnis ihrer Eltern."Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die ernicht lediglich einen gesundheitlichen Vorteil erlangt, derEinwilligung seines gesetzlichen Vertreters."Der Entwurf besagt für die Praxis, dass diverse starkzuckerhaltige Lebensmittel wie Nuss Nougat Cremes, KoffeinhaltigeLimonaden, Schokoriegel, überfettete Speisen usw. ab sofort nur nochmit Einverständnis der Eltern für Kinder über den Ladentresen gehen.Der Entwurf entspricht allerdings weitgehend dem § 107 BGB. Eshandelt sich somit nur um die Essensbeilage. Gem. Art. 2 GG, demRecht auf körperliche Unversehrtheit, würde jedoch §107 BGB jedochschon jetzt ausreichen.Hintergrund:Das Projekt "Mit Essen Spielt Man" besteht aus einer Komödie("Baudelaire der Spitzenkoch" sprich: bodlär) und einem Lernspiel fürErnährung ("Jeu-d'oeuvre" sprich: schödöwre).In der Komödie entwickelt der Protagonist (Baudelaire) im Laufeder Geschichte, in der er einige spannende Reisen unternimmt, dieSpielideen, sowie die Optirant Vision (sprich: optirond), einmöglicherweise wegweisendes Gastronomiekonzept. Daniel bietetGastronomen mit Optirant eine einfache Möglichkeit, um Gäste beigesunder Ernährung aktiv zu unterstützen. Es wäre deshalb denkbar,dass die Optirant Vision sehr nützlich für die gesamte Branche seinkönnte.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Bildmaterial steht honorarfrei zur Verwendung. Bei Fotografienbitte mit Urheberkennzeichnung "Fotograf: Alex Fettich Photographer"Taschenbuch "Baudelaire der Spitzenkoch - Mit Essen spielt Man":ISBN: 9783000540295Lernspiel für Ernährung "jeu-d'oevre":ISBN: 9783981859713http://www.mit-essen-spielt-man.dePressekontakt:PUBLIC-TOOLS Verlag, Herr Daniel, Postf. 1111, 83448 PidingTel. +49(0)8651-9654343, Email: presse@joedoevre.de -www.mit-essen-spielt-man.deIn jedem Fall erhalten Sie gerne ein Ansichtsexemplare des Buches unddes Spieles, sowie Bildmaterial. Sollten Sie das wünschen, reichteine entsprechende Mitteilung:Original-Content von: Public-Tools Verlag, übermittelt durch news aktuell