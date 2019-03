Es wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2019 11 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen erzielt

Werbung hat sich in den letzten Jahren als vielversprechendes – und hochprofitables – Potenzial für den E-Commerce-Riesen Amazon (WKN:906866) herausgestellt. Die digitale Anzeigenplattform des Unternehmens wurde im vergangenen Jahr zur drittgrößten in den USA, laut eMarketer, die langsam, aber sicher Facebook (WKN:A1JWVX) und Alphabets (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) Tochterunternehmen Google Marktanteile wegnimmt.

Das wird sich 2019 fortsetzen.

11 Milliarden US-Dollar schneller als erwartet

eMarketer hat neue Schätzungen über das wachsende Anzeigengeschäft von Amazon veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Werbeeinnahmen im Jahr 2019 um mehr als 50 % auf über 11 Milliarden US-Dollar steigen werden. Amazon gibt die Werbeeinnahmen nicht direkt bekannt, sondern ordnet sie der vagen Sparte „Sonstige“ zu, die im vergangenen Jahr 10,1 Milliarden US-Dollar generiert hat. Die Werbung ist die größte Komponente in diesem Segment.

eMarketer hob seine Prognose an, nachdem Amazon im vierten Quartalsbericht eine anhaltende Dynamik im Anzeigengeschäft gezeigt hatte. Das Marktforschungsunternehmen war zuvor davon ausgegangen, dass Amazon im Jahr 2020 10,9 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen erreichen würde. Es wird erwartet, dass Amazon 2019 9 % des digitalen Anzeigenmarktes in den USA einnehmen wird. Es wird erwartet, dass Facebook und Google den gemeinsamen Marktanteil leicht verringern werden, auch wenn die Werbeeinnahmen beider Unternehmen in absoluten Dollarwerten steigen, was durch das Wachstum des breiteren Marktes begünstigt wird. Laut dem Bericht dürften die digitalen Werbeausgaben in diesem Jahr zum ersten Mal die traditionellen Werbeausgaben überholen.

„Amazon hat einen großen Vorteil für Werbetreibende, insbesondere für verpackte Konsumgüter und Marken, die direkt an den Verbraucher verkauft werden“, sagte Monica Peart, Direktorin der eMarketer-Prognose, in einer Erklärung.

Sie fuhr fort:

Die Plattform bietet eine Fülle von Verhaltensdaten der Kunden für das Targeting und bietet Zugriff auf Kaufdaten in Echtzeit. Diese Art von Zugang war früher nur über den Handelspartner möglich, der sie nach eigenem Ermessen teilen konnte. Doch mit Amazons Suite von gesponserten Anzeigen haben Vermarkter einen beispiellosen Zugang zu den „Regalen“, in denen die Verbraucher einkaufen.



Bei der letzten Telefonkonferenz hat der Director of Investor Relations, Dave Fildes, einige der Dinge erläutert, die Amazon tut, um das Geschäft auszubauen:

Ja, ja, ja. Ich meine, es geht weiter – wir konzentrieren uns sehr darauf, dieses Kundenset zu bedienen. Eines der Dinge, die wir versuchen zu tun, ist die ständige Weiterentwicklung unserer Tools und Produkte, um diesen Kunden zu helfen – Agenturen, Werbetreibenden – und sicherzustellen, dass sie eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, ihre Ziele zu erreichen. Einige der Dinge, die wir in den letzten Monaten oder in der letzten Zeit getan haben, sind erweiterte Platzierungen von Sponsorenmarken, einige Rollouts neuer Campaign-Berichte und Verbesserung der Campaign-Manager-Funktionen. Es gibt also noch eine Reihe weiterer Dinge. Das sind jedoch Funktionen, die es Unternehmen einfach leichter machen, mit den Werbetools und den von uns angebotenen Ad Services zu wachsen. Wir sind immer wieder begeistert vom Potenzial, das sich daraus ergibt.



Einmal hat der ehemalige CEO von Google, Eric Schmidt, gesagt, dass Amazon der größte Konkurrent des Suchriesen sei. Das ist genau der Grund dafür.

