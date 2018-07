Es wird ernst im globalen Spielegeschäft.... Zusammenschluss von LINE Games und NextFloor

- LINE Games und NextFloor haben beschlossen, sichzusammenzuschließen, um die Effizienz des Managements zu steigernund die Geschäftsfähigkeiten zu stärken.- LINE Games, eine Tochterfirma, die sich auf die Veröffentlichungvon Spielen des globalen Messenger-Dienstes 'LINE' spezialisierthat.- NextFloor, koreanischer Entwickler von Handyspielen, expandiertneben der Spieleentwicklung in den Bereich des Publishings.- Pläne, nach der Fusion mit LINE Games neben Handyspielen auch inandere Spielebereiche, einschließlich Konsolen, global zuexpandierenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - 'LINE Games Corporation (LINEGames, CEO: Minkyu Kim)', eine Tochtergesellschaft des globalenMessenger-Dienstes 'LINE', spezialisiert auf das Publishing vonSpielen, und 'NextFloor Corporation (CEO: Eunseon Hwang)' haben dieFusion beider Unternehmen beschlossen (am 6. Juli, KST). Der Name desfusionierten Unternehmens lautet 'LINE Games'.Laut LINE Games zielt diese Entscheidung für den Zusammenschlussauf die Steigerung der Management-Effizienz und die Stärkung derGeschäftsfähigkeiten ab - mit Plänen, Synergieeffekte in Werken zuerzielen, die auf professioneller Manpower in einer Vielzahl vonBereichen basieren, einschließlich der Veröffentlichung undEntwicklung von Spielen durch den Zusammenschluss.NextFloor ist Entwickler des Handyspiels 'Dragon Flight', das zumZeitpunkt seiner Markteinführung im Jahr 2012 einen Tagesumsatz von 1Mio. USD erzielte. Es war ein großer Erfolg mit mehr als 14 MillionenNutzern, die das Spiel auf der Basis von Google Play in Koreaheruntergeladen haben und ist auch 6 Jahren nach seiner Einführungimmer noch sehr beliebt.'Destiny Child', ein weiteres Handyspiel, das NextFloor im erstenJahr seines Publishing-Geschäfts eingeführt hat, hat maßgeblich dazubeigetragen, dass sich das Unternehmen nach seinem Erfolg alsSpieleentwickler als Publisher etablieren konnte, indem es seitseiner Einführung im Jahr 2016 im iOS App Store und bei Google Playin Korea auf Platz 1 der Umsatzerlöse landete. Dieses Spiel wird inder zweiten Jahreshälfte weltweit in Nordamerika, Europa und Asienbetreut.Mittlerweile ist LINE Games ein Tochterunternehmen des globalenMessenger-Dienstes LINE und wird durch den Zusammenschluss daskontinuierliche Angebot der von NextFloor betreuten Titel fortsetzen.Darüber hinaus plant das Unternehmen, ab der zweiten Jahreshälfte dasden gesamten globalen Markt umfassende Spielegeschäft über eineVielzahl von Plattformen zu betreiben, darunter nicht nurHandyspiele, sondern auch Konsolenspiele wie Nintendo Switch.Unternehmensinformationen:LINE Games Corporation.- Gründung: 2017- Land: Korea (Seoul)- Geschäftsführer: Minkyu Kim- Dienstleistungen: Entwicklung mobiler und Konsolenspiele /Publishing-ServicesNextFloor Corporation.- Gründung: 2012- Land: Korea (Seoul)- Repräsentative Produkte: Dragon Flight, Destiny Child- Dienstleistungen: Entwicklung mobiler und Konsolenspiele /Publishing-Services- Website: http://www.nextfloor.com/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/719394/LINE_Games___NextFloor.jpgPressekontakt:Jongwoo KangManager+82-70-4687-8320Original-Content von: LINE Games Corporation, übermittelt durch news aktuell