"Es waren schöne und geile 13 Jahre und darauf bin ich stolz": Große Bühne für den Abschied von Lukas Podolski (AUDIO)

Dortmund (ots) -Der sympathische Kölner schießt ein Traumtor und sagt nach dem 1:0im Freundschaftsspiel Deutschland gegen England "Tschö" MANUSKRIPTMIT O-TÖNEN VON LUKAS PODOLSKI, JOACHIM LÖW UND SEBASTIAN KEHLEs war die große Bühne für Lukas Podolski, die alle erwartethatten: Vor vollem Haus führte der Publikumsliebling in seinem 130.Länderspiel die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld undbeendete in der 83. Minute seine grandiose Karriere beim DFB. Dochschon vor dem Anpfiff wurde es für ihn sehr emotional: Deine eigenseingeübte Poldi-Choreografie, Standing Ovations, Minutenlang PoldiPoldi-Rufe. Doch der hatte sich im Griff und es rollten - anders alsbei Bastian Schweinsteiger - bei der Abschiedsrede keine Tränen...O-Ton Lukas PodolskiHallo Dortmund, ich hoffe Euch allen geht es gut? Wenn ich dashier so sehe, würde ich am liebsten jedem die Hand geben, persönlichDanke sagen für geile 13 Jahre, die ich erleben durfte. Mit dem Adlerauf der Brust, das waren geile Jahre, vor allem auch neben dem Platz,nicht nur auf dem Platz, und Ihr Fans habt einen großen Anteil daran.Danke dafür. Danke Dortmund, Danke Köln und Danke Deutschland. (0:38)Der Länderspiel-Klassiker gegen England war das erste Spiel derMannschaft von Joachim Löw in diesem Jahr. Der Gegner desFreundschaftsspiels als Verneigung vor Poldi, der ja in seiner langenKarriere auch in England gespielt hat. Aber natürlich misst JoachimLöw dem 1:0 keine allzu große Bedeutung zu. Aber über das Traumtorvon Lukas Podolski, ein Volleyschuss ins linke Eck, freute sich derBundestrainer riesig:O-Ton Joachim LöwBesondere Spieler haben dann eben auch einen besonderen Abschiedund so war es heute, dass der Lukas heute in seinem letztenLänderspiel das entscheidende Tor erzielt, und dazu noch ein bisschenunnachahmliches Tor. Also von daher denke ich mal, könne wir uns alledrüber sehr freuen. (0:20)Im Mercedes-Benz Sportpresseclub war dann auch weniger dasErgebnis des Freundschaftsspiels ein Thema, als der Abschied vonLukas Podolski. Für den ehemaligen NationalmannschaftskollegenSebastian Kehl ist Poldis Karriere im DFB-Trikot außergewöhnlich:O-Ton Sebastian KehlJa ich habe ja auch ein paar Jahre mit ihm zusammengespielt, unteranderem auch das Sommermärchen 2006 mit ihm erlebt, und ich glaubewas man über ihn sagen kann ist einfach, dass er immer Lukas Podolskigeblieben ist, sich über die Jahre hinweg auch nicht verändert hat,immer ein Stück weit auch auf Späße vorbereitet war, selber Späßeauch gemacht hat, aber trotz alledem darüber hinaus auch immer wiederviele Tore geschossen. (0:22)Vielleicht hat das Dortmunder Publikum heute einen der Nachfolgervon Lukas Podolski gesehen. Timo Werner ist als einziger Neuling fürdie beiden Länderspiele gestern Abend und am Sonntag nominiert wordenund Bundestrainer Joachim Löw hat ihn in Dortmund eingesetzt. AuchSebastian Kehl hält viel vom erst 21jährigen Stürmer:O-Ton Sebastian KehlTimo hat eine hervorragende Saison gespielt, nachdem er auch soein bisschen eine Schwächephase hatte, bevor er nach Leipziggewechselt ist, so hat er in dieser Saison einfach gezeigt, dass erein wichtiger Bestandteil für diese Mannschaft ist. Ich glaube mit 14Toren auch unheimlich torerfolgreich gewesen ist und ich glaube, dasser sich diesen Einsatz auch verdient hat. Jogi Löw wird sicherlichjetzt auch die Gelegenheit nutzen, auch mit dem Confed-Cup zusammen,um den ein oder anderen noch zu testen, aber er ist sicherlich einer,der vorne eine Option darstellt. Also ich glaube, dass wir vorne nochein paar Optionen haben. (0:28)Der eine kommt, der andere sagt tschö: "Jetzt geht der beste Mann"hat die Welt am Sonntag ihren Abschiedsartikel über Lukas Podolskiüberschrieben. Poldi selbst zieht ein - gewohnt - kurzes, lockeresFazit seiner Nationalmannschaftskarriere:O-Ton Lukas PodolskiEs waren schöne und geile 13 Jahre und darauf bin ich stolz (0'04)Abmoderation:Das Freundschaftsspiel Deutschland gegen England endete mit einem1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Ernst wird es jetzt erstin vier Tage, dann soll in der WM-Qualifikation mit einem Sieg inBaku gegen Aserbaidschan die bisher erfolgreiche WM-Qualifikation -12 Punkte und 16:0 Tore - fortgesetzt werden