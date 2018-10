"Es war eine unheimlich aufregende Reise nach Spanien..." (FOTO)

München (ots) -- CHECK24 ermöglicht traumapädagogischer Wohngruppe ihren erstenStrandurlaub- Vergleichsportal baut Förderung von benachteiligten Kindern undJugendlichen ausDie Wohngruppe am Hermannsweg der Evangelischen JugendhilfeMünsterland konnte in diesem Jahr ihren Sommerurlaub am Meerverbringen - einige der Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben.Ermöglicht hat das eine Spende von CHECK24 in Höhe von 5.000 Euro.Die Gruppe aus acht Kindern und Jugendlichen und zwei Betreuernverbrachte eine Woche in der katalanischen Stadt Tiana unweit vonBarcelona. Neben Badespaß in Pool und Meer sowie einer Bootstour imHafen von Barcelona stand mit der Sagrada Familia und den Markthallenentlang der Ramblas auch Kulturelles auf dem Programm."Es war eine unheimlich aufregende Reise nach Spanien", sagtNicolé Adämmer, Projektleitung der Wohngruppen am Hermannsweg. "DieKinder und auch wir Erwachsenen sind CHECK24 sehr dankbar! Es wareine Freude, die Kinder in ihren Entdeckungen und ihrem Erstaunenbegleiten und beobachten zu dürfen."Die traumapädagogische Wohngruppe am Hermannsweg richtet sich anKinder und Jugendliche, deren positive Erziehung und Entwicklung imHerkunftsmilieu vorübergehend oder perspektivisch nicht mehrsichergestellt werden kann. Die Wohngruppe verkörpert den "sicherenOrt", der besonders für traumatisierte Kinder und Jugendliche vongrundlegender Bedeutung für die emotionale und soziale Stabilisierungist."Ein Urlaub am Meer scheint für viele selbstverständlich, ist aberfür andere ein einziges großes Abenteuer", sagt Christoph Röttele,CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Deswegen war esuns ein Herzensanliegen, der Wohngruppe am Hermannsweg diesen Urlaubzu ermöglichen.""CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement fürbenachteiligte Kinder ausCHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche inDeutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf dreiSäulen: dem Förderprogramm, den Mitarbeiterprojekten und derPunkte-Spendenaktion.Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweitan seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro.Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgute. V., das Ambulante Kinderhospiz München und die SpielstadtMini-München.Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sichehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojektemit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist einePunkte-Spendenaktion. Seit Juni 2016 können Kunden gesammelteCHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationenunterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte sobereits über eine Million Euro sammeln.Über die Wohngruppen am HermannswegDie traumapädagogischen Wohngruppen am Hermannsweg richten sich anKinder und Jugendliche, die nicht mehr in ihren Ursprungsfamilienleben können, da sich ihre Eltern nicht mehr um sie kümmern konntenoder wollten. In einem stabilen und geschützten Rahmen erhalten siemit intensiver pädagogischer Unterstützung die Möglichkeit, ihre oftschlimmen Erfahrungen zu verarbeiten. Dabei leiden sie oft vor allemdarunter, dass ihre Familien anders sind als andere Familien und sienicht mehr zu Hause leben können. Die kleinen und großenHerausforderungen, denen sich die Kinder und Jugendlichen stellen,erscheinen für andere Menschen oft alltäglich und einfach.Kontakt Wohngruppen am HermannswegNicolé Adämmer, Tel. +49 175 2971762, adaemmer@ev-jugendhilfe.de,Homepage: https://www.ev-jugendhilfe.de/Projekte/IbbenWoGrHerm &https://www.ev-jugendhilfe.de/Projekte/IbbenWoGrIWGTeÜber CHECK24:CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell