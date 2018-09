"Es tut weh, nicht mehr in ihre Augen blicken zu dürfen" (FOTO)

Fritzlar/Hessen (ots) -Die 363 Soldatinnen und Soldaten des Kampfhubschrauberregiments36, die ihren MINUSMA-Einsatz in Mali beendet haben, wurden am 18.September am Heimatstandort Fritzlar zu ihrer Rückkehr offiziellbegrüßt. Der Kommandeur, Oberst Dr. Volker Bauersachs, stand stolzvor seinen Soldaten und erinnerte zugleich sichtlich ergriffen an denTod der beiden Hubschrauberpiloten des Regiments. Die zwei Kameradenwaren Ende Juli 2017 beim Einsatz in Mali gestorben.Das Regiment war im hessischen Fritzlar nicht nur zumRückkehrer-Appell, sondern auch zur Einweihung des Gedenksteins derin Mali gefallenen Piloten des Kampfhubschraubers Tiger und zurVerleihung des Hessischen Fahnenbandes zusammengekommen. Dazubegrüßte Kommandeur Bauersachs den hessischen MinisterpräsidentenVolker Bouffier, Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat, denKommandeur der Division Schnelle Kräfte, Generalmajor Andreas Marlow,sowie zahlreiche Familienangehörige der Soldaten.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.september2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB4TCCC707DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell