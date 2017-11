Es tickt unterm Weihnachtsbaum - Das perfekte Geschenk für den Mann (AUDIO)

Meisenheim (ots) -Anmoderationsvorschlag:Seit Monaten liegen schon die Printen, Lebkuchen und andereWeihnachtsleckereien in den Supermärkten und so langsam wird's auchZeit, mal darüber nachzudenken, wie man seinen Liebsten untermWeihnachtsbaum eine Freude machen kann. Ob Papa, Opa oder den eigenenPartner - gerade Männer zu beschenken, ist nicht ganz ohne. Wie wär'sdenn mit einer tollen Uhr? Mathias Pillasch mit Tipps von einerExpertin...Sprecher: Männer ticken sehr unterschiedlich. Genausounterschiedlich, wie die unzähligen Uhren, die es gibt. Um da dierichtige zu finden, sollten Sie sich als erstes überlegen, zu welchemAnlass Ihr Geschenk getragen werden soll, empfiehlt Simone Groß vomtraditionsreichen Uhren-Hersteller Dugena.O-Ton 1 (Simone Groß, 17 Sek.): "Beim Sport zum Beispiel ist essinnvoll, auf eine Sportuhr mit Silikonband zurückzugreifen. Wird dieUhr eher im Büro oder zum Anzug getragen, empfehle ich einklassisches Modell mit Lederband oder, wenn's etwas schicker seinsoll mit einem kleinen Retro-Touch, vielleicht eine Taschenuhr. VieleMenschen haben deshalb auch nicht nur eine einzige Uhr."Sprecher: Außerdem sollte eine Uhr auch zum Look und zu denpersönlichen Vorlieben ihres zukünftigen Trägers passen. Hier kommendas verwendete Material und das Uhrwerk ins Spiel.O-Ton 2 (Simone Groß, 24 Sek.): "Das Material spielt für denTragekomfort eine entscheidende Rolle. Manche mögen lieberLederarmbänder, manche Metallarmbänder - Titan ist besonders leicht,aber auch Keramik fühlt sich sehr angenehm an. Bei den Werken, dagibt es natürlich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten: MechanischeUhren werden von Uhrenliebhabern sehr geschätzt, Funkuhren sindbesonders präzise, aber auch ein gutes Quarzwerk hat durchaus seineVorteile."Sprecher: Wem die Qual der Wahl zu viel ist, der kann es sich aberauch leichter machen, denn:O-Ton 3 (Simone Groß, 18 Sek.): "Zeitlose Klassiker wie zumBeispiel unsere Festa Klassik aus der Mechanik-Serie sind sehrbeliebt und gehören eigentlich schon fast zur Grundausstattung. Diesegibt es in verschiedenen Farben und Varianten - kurz vor Weihnachtenbei einer Sonderaktion anlässlich unseres Jubiläums. Allgemein kannman sagen, dass Chronographen bei Männern sehr gut ankommen."Sprecher: Was nützt aber die tollste Uhr, wenn sie nach kurzerZeit schon den Geist aufgibt? Wollen Sie einem Mann wirklich eineFreude machen, ...O-Ton 4 (Simone Groß, 14 Sek.): "...sind eine guteService-Leistung sowie Qualität und Expertise des Herstellersentscheidend. Wer eine umfangreiche Beratung sucht, ist natürlichbeim Fachhändler am besten aufgehoben. Für gut informierte Kundenbieten Online-Shops auch eine große Auswahl."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie Ihren Partner, Vater, Schwiegervater oder Opa mit einerneuen Uhr unterm Weihnachtsbaum überraschen wollen, macht es durchausSinn, sich erstmal ein bisschen im Netz umzuschauen. Inspirierenlassen können Sie sich zum Beispiel auf dugena.de und vielleicht istda dann die richtige Uhr auch schon dabei.Pressekontakt:Julia Mayer-RosaTel.: 0711/ 365337-6E-Mail: julia.mayer-rosa@convensis.comOriginal-Content von: Dugena, übermittelt durch news aktuell