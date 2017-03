Es stinkt zum Himmel: Stickstoffüberschuss aus der Landwirtschaft gefährdet die Artenvielfalt

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe fordert zum Tag desArtenschutzes eine Nachbesserung des Düngerechts - Beschluss desBundestages bietet keine ausreichende Lösung imEU-VertragsverletzungsverfahrenJedes Jahr steigt die Zahl der gefährdeten Arten an. So ist inDeutschland mittlerweile über die Hälfte der heimischenWildbienenarten in ihrem Bestand bedroht. Neben dem Landschafts- undKlimawandel treibt vor allem die intensive Landwirtschaft den Verlustder biologischen Vielfalt an und gefährdet den Bestand vielerBienenarten. Anlässlich des Tages des Artenschutzes am 3. Märzfordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Nachbesserungen derDüngeverordnung. Denn diese trägt in ihrer jetzigen Form noch nichtausreichend dazu bei, die schädlichen Nährstoffbelastungen aus derLandwirtschaft zu begrenzen.Die hohen Nährstoffbelastungen aus der Landwirtschaft, überwiegenddurch die Stickstoffverbindungen Nitrat und Ammoniak, führen zumVerlust der biologischen Vielfalt sowie zu gesundheitlichen undvolkswirtschaftlichen Schäden. Pflanzenarten, die an nährstoffarmeStandorte gebunden sind, verlieren ihren Lebensraum und Wildbienendadurch ihre unverzichtbaren Nahrungsquellen.Die Bundesregierung wollte mit ihrer NationalenBiodiversitätsstrategie bereits 2010 eine Trendwende beimArtenverlust erreichen, doch von diesem Ziel ist Deutschland immernoch weit entfernt. Dabei ist eine große Vielfalt an Tier- undPflanzenarten eine wesentliche Voraussetzung für einenleistungsfähigen Naturhaushalt und die Lebensgrundlagen des Menschen."Nicht nur das Artensterben, sondern auch mit Nitrat belasteteGewässer sowie vergiftete Böden sind besorgniserregende Alarmsignale.Die Bundesregierung nimmt sie nicht ernst genug. DerStickstoffüberschuss aus der intensiven Landwirtschaft mussschnellstmöglich reduziert werden", sagt Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH.Dass die Lage ernst ist, betont auch die Europäische Kommission.Sie reichte im Oktober 2016 vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)Klage gegen die Bundesrepublik wegen mangelnder Umsetzung derEU-Nitratrichtlinie ein. In Deutschland ist die Düngeverordnung dasnationale Instrument zur Umsetzung dieser Richtlinie. Das MitteFebruar, nach jahrelangen Auseinandersetzungen, vom Bundestagbeschlossene Paket aus Düngegesetz und Düngeverordnung bleibt jedochhinter den europarechtlichen Anforderungen zurück. Es reicht nochnicht aus, die drohenden Strafzahlungen abzuwenden. WeitereNachbesserungen sind notwendig. Denn sollte Deutschland vom EuGHverurteilt werden, ist mit einer Geldstrafe in sechsstelliger Höhe zurechnen. Die DUH fordert die Bundesregierung auf, endlich die längstüberfällige Wende hin zu einer umweltverträglicheren Agrarpolitikeinzuleiten.Links:Mehr Informationen zum Thema Stickstoffüberschuss:http://www.duh.de/themen/natur/planetare-grenzen/stickstoff/Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deUlrich Stöcker, Leiter Naturschutz0160 8950556, stoecker@duh.deDoreen Volsdorf, Stellvertretende Leiterin Naturschutz030 2400867-892, volsdorf@duh.deDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf,030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell