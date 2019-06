Es sieht gut aus bei Apple!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Apple verfolgt. Jens Becker hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Finanztrends Video zu Apple



Der Stand! Auf Basis des KGV ist Apple mit 16,6 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche bei 70,95, also unterbewertet mit einem Abstand von 77 Prozent. In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!