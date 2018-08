Es reicht - Verbände gegen Ausgrenzung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge / 22.500 UMF wurden 2017 in Obhut genommen

Osnabrück (ots) - In einem gemeinsamen Appell fordern 54Fachverbände der Kinder- und Jugendhilfe,Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlingsräte, den Schutzbedarfvon Flüchtlingskindern in den Mittelpunkt zu stellen.Laut der heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlensind von den 61.000 Kindern, die im Jahr 2017 in Obhut genommenwurden, 22.500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.»Minderjährige Flüchtlinge sind in erster Linie Kinder. Deshalbmüssen sie in der Kinder- und Jugendhilfe ihren Platz haben«, sagteUrsula Gille-Boussahia, Vorstand des Kinderhilfswerks terre deshommes. Die Kinder- und Jugendhilfe erbringe zusammen mit denJugendlichen eine große Integrationsleistung. »Es gibt keinen Grunddie Erfolge der Kinder- und Jugendhilfe zu ignorieren. Deshalbappellieren wir an die Bundesregierung, unbegleitete Minderjährigenicht schlechter zu stellen, etwa durch Änderungen bei den Leistungenoder eine Erstunterbringung in Ankerzentren«, so Gille-Boussahia.Die Verbände warnen vor der Aufweichung rechtsstaatlicherPrinzipien und einer Stigmatisierung der jungen Menschen: »Dieschrecklichen Taten einzelner rechtfertigen keine Diffamierung oderSchlechterstellung einer ganzen Gruppe«, so Gille-Boussahia.Der Appell im Wortlaut: www.tdh.de/appell-umfFür Rückfragen und Interviewwünsche:Thomas Berthold, terre des hommes,Mail: t.berthold@tdh.de, Tel.: 030 / 24 64 95 88Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell