Es müssen nicht immer Einzelaktien sein – 3 Dinge zeichnen diesen Dividendenfonds aus

je akuter ein Wirtschaftsproblem ist, desto kürzer wird der Investmenthorizont, desto mutloser werden die Investoren. Dieses Verhalten führte in den letzten Jahren dazu, dass die durchschnittliche Haltefrist von Aktien in kurzer Zeit von einigen Jahren auf einige Monate zurückging. Angesichts der negativen realen Rendite suchen Investoren verstärkt nach Aktien mit hohem Dividendenertrag. Für Investoren, denen Einzelengagements in Aktien zu risikoreich sind, bietet die Investmentbranche attraktive Dividendenfonds.

1. Ein Fond mit Value-Ansatz

Der Dr. Jens Erhardt Dividende & Substanz Fonds gehört dazu und ist ein international anlegender Aktienfonds, der sich durch seinen Value-Ansatz und die aktive Steuerung der Barmittel auszeichnet. Der Investitionsschwerpunkt liegt, wie der Name schon sagt, auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Trotz des Anlageschwerpunktes in Europa, ist das Fondsmanagement bestrebt, auch auf den Aktienmärkten weltweit Chancen zu nutzen.

2. FMM-Methode

Die Portfoliozusammensetzung erfolgt dabei nicht Benchmark-orientiert. Basierend auf der von Dr. Jens Ehrhardt entwickelten FMM-Methodik (Fundamental, Monetär, Markttechnik) sollten Kapitalverluste vermieden und eine stetige Rendite erzielt werden. Risikominimierung und Kapitalerhalt haben klar Vorrang gegenüber der Gewinnmaximierung. Bei der Analyse von Investmentgelegenheiten kommt ein fundamentaler Ansatz zum Tragen. Der Investmentprozess des Fonds setzt auf klassische Value-Ansätze und insbesondere auf die Dividendenrendite der Einzeltitel.

3. Hoher Dividende

Der Fonds investiert überwiegend in eher defensive, werthaltige Aktien, die sich durch eine hohe Substanz, solider Bilanz und auch eine hohe Dividendenrendite bei möglichst abgesicherter Ertragslage auszeichnen. Hinsichtlich der Branchengewichtung gibt es keine festen Richtlinien. In der Regel werden aber die Branchen, die sich durch eine hohe Dividendenrendite auszeichnen, übergewichtet.

Weltweit Chancen nutzen

Auch wenn der DJE-Dividende & Substanz weltweit in Aktien investieren kann, liegt der Fokus des Fonds mit etwa 28% auf deutschen und europäischen Titeln. US-Aktien sind ebenfalls seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Fonds und sind mit etwa 25% im Portfolio gewichtet. Im Vergleich zum letzten Jahr haben asiatische Unternehmen an Gewicht abgenommen.

Besser als der Index

Der Fonds hat die Performance des als Orientierungsgröße herangezogenen MSCI World-Indexes seit seiner Auflage übertroffen, insbesondere auch durch die Steuerung der Barmittelquote. Dabei hat der Ansatz vor allem in Phasen fallender Aktienmärkte (Finanzkrise 2008) besser abgeschnitten als der Index. Seit 2013 ist die Performance jedoch leicht hinter der Benchmark zurück geblieben. Der Fonds hat seit Auflage eine jährliche Performance von 8,2% erzielt, der Vergleichsindex hat es dagegen auf 7,1% gebracht. Sofern der Fonds seinen Vergleichsindex outperformt, fällt neben der Managementgebühr auch eine Performancefee in Höhe von 10% der Differenz der Wertentwicklung von Fonds und Benchmark an. Morningstar hat den Fonds mit 4 Sternen ausgezeichnet.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

