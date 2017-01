Es müssen keine Exoten sein/ Zu Goji, Chia, Acerola und Co. gibt es heimische Alternativen

Baierbrunn (ots) - Sogenanntes Superfood erobert die Märkte -dabei ist es nicht nur teuer, sondern wird oft auch überschätzt. ZuExoten wie Chia, Goji, Acai, Acerola, Açai und Co. gibt es preiswerteAlternativen, die gleichsam vor unserer Haustür wachsen, wie dasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. So haben Hagebuttenmindestens so viel Vitamin C wie Gojibeeren, und der für die Augenhilfreiche Farbstoff Zeaxanthin findet sich auch in dunkelgrünemBlattgemüse, Mais und Paprika. Chiasamen werden zwar für ihreherzgesunden Omega-3-Fettsäuren gelobt und wegen ihrer Ballaststoffeauch als Schlankmacher beworben. Die zuständige EU-Behörde rät aber,täglich höchstens 15 Gramm davon zu essen, weil ihre Saponine denDarm reizen können. Eine Alternative sind Leinsamen. Viele gesundeFette liefern Walnüsse, ballastoffreich sind Vollkorn, Linsen,Gemüse, Nüsse. Acerola - bei uns meist als Saft erhältlich - verfügttatsächlich über einen Spitzengehalt an Vitamin C. Der einheimischeSanddorn enthält zwar nur etwa halb so viel, das ist aber je 100Gramm immer noch das Achtfache der Tagesempfehlung. Und Anthocyanesind nicht nur in Açaibeeren enthalten, sondern auch in Heidelbeeren,Kirschen, Brombeeren und blauen Trauben sowie in Rotkohl und rotenZwiebeln.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell