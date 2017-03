"Es macht Spaß, an etwas zu arbeiten, das es in der TV-Geschichte noch nicht gegeben hat." / VOX zeigt die 1. Staffel "Chicago Med" ab dem 12. Mai um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere

Köln (ots) - Jetzt erobert das dritte Spin-off der "Chicago"-ReiheDeutschland! Das neue Medical-Drama "Chicago Med" (ab dem 12. Mai um21:15 Uhr als Free-TV-Premiere bei VOX) zeigt den turbulenten Alltagin Chicagos größtem und modernstem Krankenhaus. Hier sindmedizinische Notfälle und ethische Dilemmas an der Tagesordnung! Nurals Team können die acht Hauptfiguren bestehend aus Ärzten,Pflegepersonal und Krankenhausleitung die Herausforderungen imChicago Medical Center meistern und dem enormen Druck im Kampf um dasLeben ihrer Patienten standhalten. Mit vielen bekannten Gesichternaus "Chicago Fire" und "Chicago P.D." reiht sich "Chicago Med"perfekt in das vom mehrfach Emmy-ausgezeichneten Starproduzenten DickWolf erschaffene Serienuniversum ein, das dann freitags vollständigbei VOX zu sehen ist.Das erwartet die Zuschauer in der 1. Staffel des neuenMedical-Dramas "Chicago Med": Der neue Unfallchirurg Dr. ConnorRhodes (Colin Donnell) muss sich schnell im aufregenden Klinikalltagdes Chicago Medical Centers unter der Leitung von Sharon Goodwin (S.Epatha Merkerson) zurechtfinden. Dabei kommen seine unkonventionellenBehandlungsmethoden nicht bei jedem gut an. Vor allem seinGegenspieler Dr. William "Will" Halstead (Nick Gehlfuss) beäugt ihnkritisch - trifft aber selbst im täglichen Chaos auch nicht immer dierichtigen Entscheidungen. Und auch der Rest des couragierten Teamsmuss sich beruflich wie privat schweren Herausforderungen stellen:Während die schwangere Dr. Natalie "Nat" Manning (Torrey DeVitto)versucht die Trauer über ihren kürzlich im Militäreinsatzverstorbenen Mann vor ihren Patienten zu verbergen, lassen Dr. EthanChoi (Brian Tee) die traumatisierenden Erlebnisse aus seiner Zeit alsArzt bei der Navy nicht los. Die junge Dr. Sarah Reese (RachelDiPillo) muss hingegen erste Rückschläge im Krankenhausalltageinstecken und bei Krankenschwester April Sexton (Yaya DaCosta) bahntsich eine Romanze mit einem nicht ganz unbekannten Feuerwehrmann an.Als "gute Seele" der Notaufnahme weiß der erfahrene Chef derPsychiatrie Dr. Daniel Charles (Oliver Platt) auch bei schwierigstenSituationen im Team häufig Rat - und hilft den Ärzten durch seinenganz besonderen Draht zu den Patienten.Im folgenden Interview spricht Erfolgsproduzent und ExecutiveProducer Dick Wolf über das neue Medical-Drama und das Besondere ander von ihm erschaffenen "Chicago"-Reihe:Können Sie uns erzählen, wie sich das "Chicago"-Universumentwickelt hat? "Chicago Fire" war die erste Serie der"Chicago"-Reihe, aber es hätte auch genauso gut "Chicago P.D." seinkönnen. In eigentlich jeder Folge von "Chicago Fire" oder dann auch"Chicago P.D." wurden Verletzte ins Chicago Medical Center gebrachtund dann habe ich schon mit Leuten gescherzt, dass jetzt noch eineSerie über die Notaufnahme fehlt. So kam es dann zu "Chicago Med".Was reizt Sie an der "Chicago"-Reihe besonders? Es macht Spaß, anetwas zu arbeiten, das es so in der Fernsehgeschichte bis jetzt nochnicht gegeben hat. Wir haben mit "Chicago Fire", "Chicago P.D." und"Chicago Med" verschiedene Serien kreiert, durch die die Schauspielersich nahtlos bewegen können. Sie können zwischen den Serien hin undher wechseln und das ist etwas sehr Aufregendes. Außerdem übt es aufMenschen eine große Faszination aus, wenn jemand tagtäglich etwastut, das für viele absolut unvorstellbar wäre. Wer stellt schontäglich das Leben anderer über sein eigenes? Polizisten,Feuerwehrleute und Sanitäter tun genau das, worauf andere keine Lusthaben, wovor sie sich fürchten oder was sie als zu gefährlicherachten. Hier geht es um wirklich heldenhafte Personen.Was ist die Herausforderung daran, eine Krankenhaus-Serie zuproduzieren? Viele Zuschauer beziehen ihr medizinisches Wissen ausdem Fernsehen. Wir haben also eine gewisse Verantwortung. MeinAlbtraum ist es, irgendwann einmal Anrufe von Ärzten zu bekommen, diemir sagen: "Was habt ihr da letzten Abend gezeigt? Das ist völligerSchwachsinn!" Also ist es das Ziel des ganzen Produktions-Teams, denZuschauern keine falschen medizinischen Ratschläge in der Serie zuvermitteln. Ich hoffe aber, dass die Zuschauer erkennen, dass es sichin "Chicago Med" auch um tolle Geschichten mit großartigenSchauspielern handelt. Sowohl "Chicago Fire" als auch "Chicago P.D."und "Chicago Med" drehen sich außerdem um emotionale Werte, die dieMenschen auszeichnen.HintergrundProduziert wird "Chicago Med" seit 2015 von Universal Televisionin Zusammenarbeit mit Wolf Films für den US-Sender NBC. Dort lief vonSeptember 2016 bis Februar 2017 bereits die zweite Staffel desMedical-Dramas. Der mehrfach Emmy-ausgezeichnete ErfolgsproduzentDick Wolf schafft mit der genialen inhaltlichen Verbindung seines"Chicago"-Serienuniversums, das komplett bei VOX zu sehen ist, ein indieser Form einzigartiges Fernseherlebnis.Ab dem 12. Mai 2017 zeigt VOX um 21:15 Uhr die erste Staffel desneuen Medical-Dramas "Chicago Med" als Free-TV-Premiere und zum Startin Doppelfolgen. Zuvor können sich die Zuschauer um 20:15 Uhr aufeine neue Folge der 4. Staffel "Chicago Fire" freuen. Ab dem 19. Maiist dann mit "Chicago Fire" (20:15 Uhr), "Chicago Med" (21:15 Uhr)und "Chicago P.D." (22:10 Uhr) die komplette "Chicago"-Reihe bei VOXzu sehen.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell