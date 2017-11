Es lohnt sich! Elektrotechnik nach wie vor beliebt bei Abiturienten

Frankfurt am Main (ots) -- Studienanfängerzahlen in der Elektrotechnik undInformationstechnik bleiben stabil, Informatik, Maschinenbau undBauingenieurwissenschaften verlieren an Beliebtheit- Exzellente Aussichten für Absolventen: Vollbeschäftigung- Mit 17 Prozent Studienanfängerinnen ist die Frauenquote in derElektrotechnik so hoch wie nieLaut Meldungen des Statistischen Bundesamtes fingen imWintersemester 2017/2018 16.824 Erstemester ein Studium derElektrotechnik und Informationstechnik an. Wobei die Fachhochschulenein leichtes Plus und die Universitäten einen leichten Rückgangverzeichneten. In absoluten Zahlen gesprochen immatrikulierten sichjedoch genauso viele Abiturienten wie im Vorjahr. Verglichen mitanderen MINT-Fächern, die Studierende verlieren, ist das einpositives Ergebnis. "Wir freuen uns über den hohen Zulauf. Es zeigt,dass unsere Bemühungen, mehr Jugendliche für eine Ausbildung in derElektro- und Informationstechnik zu begeistern, Früchte tragen",kommentiert Ansgar Hinz, CEO des Technologieverbandes VDE dasErgebnis. Besonders erfreulich sei die Entwicklung der Frauenquote,die noch nie so hoch war. Mit 2.859 Studienanfängerinnen machen dieFrauen 17 Prozent aller Erstsemester in den Hochschulen aus. DieUniversitäten für sich betrachtet kommen sogar auf das Rekordergebnisvon 20 Prozent Frauen in ihren Erstsemster Reihen.Informatik großer Verlierer in den MINT-FächernObwohl die Berufsaussichten für Informatiker genauso exzellentsind wie die für Ingenieure der Elektro- und Informationstechnik,verlor die Informatik gegenüber dem Vorjahr 4 Prozent, derMaschinenbau sogar knapp 5 Prozent Studienanfänger. "Ein Grund dafürkönnte sein, dass sich mit dem digitalen Wandel die Aufgabenbereicheund Kompetenzfelder in der Elektro- und Informationstechnik deutlichwandeln. Mit der Digitalisierung entstehen neue Tätigkeitsfelder, dieein hohes Maß an Systemverständnis, soziale Kompetenz und Kreativitätverlangen. Das macht den Job eines Elektroingenieurs so spannend",fasst Hinz zusammen. Deutschland benötige die Technikexperten, dieeine solide Ausbildung in den Grundlagenfächern Mathematik, Physikund Informatik durchlebt haben, bevor sie sich spezialisieren.100.000 Ingenieure der Elektro- und Informationstechnik gesuchtNicht zuletzt sprechen die einmaligen Karriereaussichten fürAbsolventen für sich: Maximal fünf Bewerbungsschreiben und zweiVorstellungsgespräche, so sieht die Bilanz einer Umfrage des VDEunter seinen Berufsanfängern aus. Jeder fünfte Absolvent geht sogarohne ein Bewerbungsschreiben und jeder vierte ohne einVorstellungsgespräch an den Karrierestart. "Viele wurden vom Fleckweg eingestellt, ohne überhaupt ein Bewerbungsgespräch durchlaufen zuhaben. Welche Berufsgruppe kann das schon vorweisen", freut sichAnsgar Hinz, der selbst Elektroingenieur ist. In den nächsten zehnJahren fehlen nach Berechnungen des VDE 100.000 Ingenieure derElektro- und Informationstechnik. Die 16.824 Erstemester haben mitder Wahl ihres Studienfaches daher alles richtig gemacht.Über den VDE:Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik undInformationstechnik ist mit 36.000 Mitgliedern (davon 1.300Unternehmen) und 1.600 Mitarbeitern einer der großentechnisch-wissenschaftlichen Verbände Europas. Der VDE vereintWissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach. DieThemenschwerpunkte des Verbandes reichen von der Energiewende überIndustrie 4.0, Smart Traffic und Smart Living bis hin zurIT-Sicherheit. Der VDE setzt sich insbesondere für die Forschungs-und Nachwuchsförderung sowie den Verbraucherschutz ein. DasVDE-Zeichen, das 67 Prozent der Bundesbürger kennen, gilt als Synonymfür höchste Sicherheitsstandards. Hauptsitz des VDE ist Frankfurt amMain.www.vde.comPressekontakt:Melanie Unseld, Tel. 069 6308461, melanie.unseld@vde.comOriginal-Content von: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik, übermittelt durch news aktuell