Es liegen jahrhunderte zwischen der saat einer eiche und dem ersten tropfen eines Cognac LOUIS XIII

Paris (ots/PRNewswire) - Für den Film zum Projekt bitte hier klicken(https://www.youtube.com/watch?v=0k0HD_JMmus&feature=youtu.be)- WÄHREND DIE FORDERUNG NACH DER SOFORTIGEN BEFRIEDIGUNG VONBEDÜRFNISSEN GEGENWÄRTIG IHREN HÖHEPUNKT ERREICHT, BESTEHT DIEHERAUSFORDERUNG VON BAPTISTE LOISEAU, DEM KELLERMEISTER DES COGNACSLOUIS XIII DARIN, EIN JAHRHUNDERT VORAUSZUDENKEN.- ER BESCHLOSS - ZUM ERSTEN MAL IN DER GESCHICHTE DES HAUSES - UNSERESELTENEN REIFEFÄSSER (TIERCONS) MIT DEM ZIEL ZU ERNEUERN, DASKULTURERBE SEINER VORGÄNGER ZU SCHÜTZEN UND DIE ZUKUNFT DERNACHFOLGENDEN GENERATIONEN ZU SICHERN.- ZEIT IST DAS ROHMATERIAL EINES LOUIS XIII.Von der Saat der prächtigen Eiche für unsere Reife-Tierçons bis zur endgültigenAssemblage eines LOUIS XIII, vergehen Jahrhunderte - und der Prozess umfasstneben Jahrzehnten hingebungsvoller Handwerkskunst ein langsames, stetigesReifen" - erklärt Baptiste Loiseau, der Kellermeister des Cognac LOUIS XIII.Ähnlich dem sich ständig bewegenden Zyklus der Zeit, bewahrt der Kellermeisterdes Cognac LOUIS XIII die Vergangenheit und bereitet den Weg für die Zukunft,indem er wertvolle Elemente der Gegenwart nutzt. Die für den Cognac LOUIS XIIIverwendeten Eaux-de-vie (Brände) reifen in eigens dafür angefertigten,französischen Eichenfässern. Die edelsten Brände reifen in den seltenstenFässern des LOUIS XIII, in unseren Tierçons. Gegenwärtig lässt Baptiste Loiseaudie edelsten und gehaltvollsten Eaux-de-vie Grande Champagne - als Nachlass fürseine Nachfolger im kommenden Jahrhundert in den begehrten Tierçons reifen - unddenkt mit der Vorbereitung der Herstellung neuer Fässer für die nächsteGeneration ein Jahrhundert voraus.ÜBER DEN COGNAC LOUIS XIIIDenken Sie ein Jahrhundert voraus! Jeder Decanter ist das Lebenswerk vonGenerationen von Kellermeistern.Seit seiner Entstehung im Jahr 1874 wählt jede Kellermeister-Generation dieältesten und edelsten Eaux-de vie für den Cognac LOUIS XIII aus. Gegenwärtig istes Kellermeister Baptiste Loiseau, der unsere edelsten Eaux-de-vie als Nachlassfür seine Nachfolger im kommenden Jahrhundert auswählt. Der Cognac LOUIS XIIIist eine exquisite Assemblage aus nahezu 1 200 Eaux-de-vie Grande Champagne, dembesten Cru der französischen Region Cognac. Die legendären Decanter sind dieumwerfenden Kreationen der besten Kellermeister über mehrere Generationen. DerLOUIS XIII zeichnet sich durch einzigartige Aromen aus, die an Myrrhe, Honig,getrocknete Rosen, Pflaume, Süßklee, Zigarrenschachtel, Leder, Feigen undPassionsfrucht erinnern.