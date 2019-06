Es läuft... Bauindustrie erhöht Wachstumsprognose auf 8,5 % /Starkes erstes Quartal und Rekordauftragsbestand /Beschäftigung legt deutlich zu

Berlin (ots) - "Das Baujahr 2019 wird besser als zu Jahresbeginnerwartet. Deshalb haben wir unsere Prognose für das nominale Wachstumder baugewerblichen Umsätze im Bauhauptgewerbe von 6,0 % auf 8,5 %angehoben." Mit diesen Worten kommentierte der Präsident desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, diebaukonjunkturelle Einschätzung des Verbandes zur Jahresmitte. Auchdie Beschäftigung in der Branche werde weiter zulegen und um 20.000Erwerbstätige auf 857.000 steigen.Die positiven Erwartungen für 2019 stützen sich laut Hübner aufverschiedene Indikatoren. So habe der Geschäftsklimaindex imBauhauptgewerbe im Mai deutlich höher gelegen als im Vorjahr undnähere sich wieder den Rekordwerten aus dem Herbst 2018. Der Umsatzder Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten habe im 1. Quartal nominalum 14,3 % zugelegt, der Auftragseingang sogar um 17,8 %. Gleichzeitigweise das Bauhauptgewerbe per Ende März mit 53 Mrd. Euro den höchstenje gemessenen Auftragsbestand auf. Hübner: "Am Bau stehen alsoweiterhin alle Ampeln auf Grün. Wir werden auch im laufenden Jahr dieGesamtkonjunktur stützen."Hübner hob hervor, dass alle Bausparten und Regionen von der gutenkonjunkturellen Entwicklung profitieren würden. Die prognostiziertenWachstumsraten lägen zwischen 6,5 % im Wirtschaftsbau und 10 % imWohnungsbau. Zur Kritik an den angeblich unzureichenden Kapazitätenim Bauhauptgewerbe bemerkte er: "Wir haben im Vorjahr ein realesProduktionsplus von mehr als 5 % gestemmt und bauen unsereKapazitäten weiter aus. Wir werden deshalb auch das für 2019erwartete reale Wachstum von 3 % problemlos bewältigen können."Dazu trage vor allem der konsequente Ausbau der Belegschaften bei.2019 werde die Branche im Jahresdurchschnitt mit 857.000Beschäftigten das Niveau von 2009 um fast 22 % übertreffen. Dadurchsei die Zahl der arbeitslosen Baufacharbeiter im Vorjahr auf nur noch19.000 zurückgegangen. "Da wir die notwendigen Arbeiter allein inDeutschland nicht mehr rekrutieren können, greifen wir bereits seitJahren auch auf den europäischen Bauarbeitsmarkt zurück. Der Anteilder Ausländer an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtennähert sich der 20-Prozent-Marke", erklärte Hübner.Positiv gestimmt sei die Branche auch für das Jahr 2020. Erwartetwerde aus heutiger Sicht ein nominales Umsatzplus von 5 bis 6 %.Hübner warnte die Politik allerdings davor, das Vertrauen derBauunternehmen in die Zukunft aufs Spiel zu setzen. Angesichts nichtmehr so stark steigender Steuereinnahmen dürften die vorgesehenensozialpolitischen Leistungsausweitungen nicht - wie so oft in derVergangenheit - zu Lasten der Investitionen gehen. Er verwies indiesem Zusammenhang auf das aktuelle KfW-Kommunalpanel, wonach indeutschen Kommunen ein Investitionsstau von 139 Mrd. Euro bestehe."Wenn die Investitionen in die Infrastruktur nicht verstetigt werdenund unsere Firmen befürchten müssen, dass der Staat wieder anfängt,an den falschen Stellen zu sparen, werden wir weder unsereKapazitäten weiter ausbauen, noch wird die Modernisierung unsererInfrastruktur gelingen", betonte Hübner abschließend.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell