Köln (ots) - Noch vor dem großen Finale der zweiten Staffel "EwigeHelden" können sich die VOX-Zuschauer auf eine Fortsetzung imnächsten Jahr freuen: Auch 2018 gehen deutsche Ausnahme-Athleten inder Sportler-Doku an ihre absoluten Grenzen und blicken gemeinsamzurück auf ihre erstaunlichen Karrieren. So bietet Staffel 3 erneutdie Möglichkeit, Spitzen-Sportler von einer neuen Seitekennenzulernen und überraschende Eindrücke der Athleten zu gewinnen.Die zweite Staffel "Ewige Helden" erreichte mit bis zu 7,7 ProzentMarktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer neueQuoten-Rekorde - insgesamt konnte Staffel 2 den durchschnittlichenMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen sogar um starke 17 Prozent imVergleich zur Vorjahres-Staffel steigern.Doch bevor es im nächsten Jahr wieder zu spannenden Wettkämpfenund hochemotionalen Momenten kommt, gilt es am 04.04. um 20:15 Uhrbei VOX den großen Sieger von "Ewige Helden" 2017 zu küren: DreiAthleten kämpfen zum Schluss gegeneinander. Evi Sachenbacher-Stehleund Björn Otto haben sich bereits für das Finale qualifiziert. Werwird der dritte Ausnahme-Sportler sein, der um den großen Siegkämpft? Und wer schafft es schließlich im gnadenlosen Final-Parcoursals der oder die Beste der Besten hervorzugehen?