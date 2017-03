München (ots) - In seinem jüngsten Beitrag auf www.misesde.orgwirft Andreas Marquart, Vorstand des Ludwig von Mises InstitutsDeutschland, die Frage auf, wie es mit der EU angesichts des heutebeschlossenen Brexits und der Wahl von Donald Trump als US-Präsidentweitergehen wird.Es scheint, als gäbe es dabei nur zwei mögliche Antworten: "MehrEuropa" oder "Weniger Europa". Ersteres bedeutet mehr Zentralismusund letzteres mehr Nationalismus, im schlimmsten Fall sogar mehrProtektionismus. Tatsächlich aber sind beide Wege keine echtenAlternativen. Im Kern bedeuten sie sogar dasselbe: die Abschaffungdes politischen Wettbewerbs. Die Zentralisten versuchen, diesenWettbewerb über einen europäischen Einheitsstaat abzuschaffen und dieNationalisten, indem sie den Bürgern die Abschottung empfehlen. FürAndreas Marquart aber liegt die Lösung in einem dritten, wirklichalternativen Weg. Er empfiehlt hierfür den Blick in die europäischeVergangenheit. Historisch betrachtet steht Europa für Vielfalt undWettbewerb, nämlich die Vielfalt und den Wettbewerb "kleiner undkleinster politischer Einheiten", wie Marquart feststellt.Kleinere politische Einheiten sind somit kein Rückschritt, wie dieVerfechter des EU-Einheitsstaates den Bürgern weismachen wollen,sondern eine Rückkehr zu dem, was Europa groß gemacht hat. KleineStaaten müssen als Dienstleister für ihre Bürger agieren. Zu vielGängelei und staatliche Eingriffe in das Privatleben führen zurAbstimmung mit den Füssen. Die Bürger wandern einfach aus -schließlich sind die Grenzen nahe. Zudem sind kleine Staatenflexibler. Sie sind friedlicher. Sie sind weniger bürokratisch undweniger anfällig für Korruption. Es herrscht insgesamt wenigerPolitik in ihnen. "Weniger Politik war und ist noch heute derSchlüssel zu Wohlstand", so konstatiert Marquart. "Wettbewerb, freierHandel, niedrige Steuern und kompromissloser Schutz privatenEigentums sind die Zauberwörter und Garanten hierfür."Es knirscht gehörig im EU-Gebälk http://www.misesde.org/?p=15427Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell