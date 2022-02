Es ist so schwer, mir das abzugewöhnen, aber so schaffe ich es!

Wichtige Punkte

Viele von uns haben Haushaltsposten, für die wir weniger Geld ausgeben könnten.

Es gibt einen Luxus, den ich mir nicht abgewöhnen kann – aber ich versuche es.

Als mein Mann und ich uns zu Beginn des Jahres zusammensetzten, um unser Budget zu überprüfen, wussten wir, dass einige Veränderungen auf uns zukommen würden. Nachdem wir 15 Jahre lang an unserem abbezahlten Auto festgehalten haben, ist es an der Zeit, es durch ein neueres Auto zu ersetzen – eines, in das unsere Kinder bequem hineinpassen und das nicht von Macken und Problemen geplagt ist.

Aber weil die Autopreise im Moment so teuer sind, wissen wir, dass wir wahrscheinlich mehr Geld ausgeben werden, als wir erwartet haben. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir zu lange mit diesem Schritt warten können.

Deshalb wollen wir unsere nicht lebensnotwendigen Ausgaben einschränken, um die möglicherweise bald anfallenden hohen Autokosten zu kompensieren. Wir könnten zwar unsere Sparziele verkleinern, aber wir wollen erst einmal sehen, welche vernünftigen Veränderungen wir vornehmen können.

Wir gehören nicht zu den Familien, die ihr Geld leichtfertig ausgeben, deshalb war es schwierig, die Ausgaben zu identifizieren, die wir einschränken müssen. Aber ein Bereich, in dem wir es definitiv übertreiben, ist das Essengehen.

In manchen Wochen bestellen wir zwei- oder dreimal etwas, wenn wir viel zu tun haben und die außerschulischen Bemühungen unserer Kinder uns quer durch die Stadt führen. Außerdem muss ich zugeben, dass ich es einfach genieße, und selbst in Zeiten, in denen es nicht so hektisch zugeht, neige ich dazu, es mir zu gönnen.

Da unsere Rechnungen gestiegen sind und in diesem Zusammenhang so ziemlich alles teurer geworden ist, sehe ich mich gezwungen, meine Ausgaben zu reduzieren. Hier ist, wie ich diese Anpassung vornehme.

1. Ich treibe es nicht auf die Spitze

Für meine Familie ist es einfach nicht realistisch, statt zwei oder drei Mahlzeiten pro Woche keine mehr zu bestellen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde mich dabei unglücklich fühlen. Stattdessen werde ich mich langsam einschränken. Ich beginne damit, mich auf höchstens zwei Mahlzeiten pro Woche zu beschränken, mit dem Ziel, mich auf eine zu reduzieren.

Ich denke, dass es sowohl aus finanzieller als auch aus gesundheitlicher Sicht ziemlich vernünftig ist, einmal in der Woche auswärts zu essen. Die Mahlzeiten, die ich selbst koche, sind in der Regel gesünder, aber ich finde es nicht schlimm, wenn ich nur einmal alle sieben Tage etwas Junk Food esse.

2. Ich werde besser in der Essensplanung

Ein wichtiger Grund, warum ich so oft auf Essen zum Mitnehmen zurückgreife, ist, dass ich keine Zeit mehr zum Kochen habe. Aber ich hoffe, dass ich dieses Problem mit einem Essensplan entschärfen kann.

Normalerweise bringe ich meine Kinder zur Schule und gehe danach in den Supermarkt, der auf meinem Heimweg liegt, um Zutaten für die Mahlzeiten zu besorgen, die ich später am Tag kochen möchte. Das mache ich mehrmals in der Woche. Aber ich könnte mich definitiv besser organisieren, wenn es darum geht, Lebensmittel zu kaufen und in größeren Mengen zu kochen, damit es einfacher wird, weniger zu essen.

3. Ich belohne mich für zusätzliche Einnahmen

Als freiberufliche Autorin kann mein Einkommen schwanken. Normalerweise habe ich ein bestimmtes wöchentliches Einkommensziel, aber in manchen Wochen schaffe ich es, dieses Ziel zu übertreffen, indem ich zusätzliche Arbeit annehme und mehr Zeit investiere.

Die Erhöhung meines Einkommens überweise ich normalerweise auf mein Sparkonto oder Brokerkonto, wo ich es investiere. Aber da wir dieses Jahr weniger essen gehen wollen, habe ich beschlossen, dass ich für jede 100 US-Dollar, die ich pro Woche zusätzlich verdiene, 10 US-Dollar in einen Fonds einzahlen darf, den ich meinen Bonus für Essen gehen nenne. Auf diese Weise bekomme ich eine kleine Belohnung dafür, dass ich härter arbeite.

Wir alle haben Dinge, die uns im Leben glücklich machen, und für mich gehört das Essengehen dazu. Auch wenn es nicht leicht sein wird, mir die Gewohnheit abzugewöhnen, mehrere Abende in der Woche etwas zu bestellen, weiß ich, dass es das Richtige ist – ich werde mein Bestes geben, um das zu erreichen.

