Es ist nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12: Mit Stadtgrün gegen den Klimawandel (FOTO)

Berlin (ots) -Seit Anfang der Woche beraten die Vertreter von 200 Staaten impolnischen Kattowitz auf der Klimakonferenz vor allem über denweltweit stetig steigenden CO2-Ausstoß. Auch Deutschland gehört zuden Ländern, die ihre Klimaziele bis 2020 nicht erreichen werden. Zuden Grundproblemen zählen für Helmut Selders vom Bund deutscherBaumschulen (BdB) e.V. unter anderem die zunehmendeOberflächenversiegelung und zu wenig Investitionen ins öffentlicheGrün."Insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels müssen wirendlich sorgsamer mit unseren Grünflächen umgehen und uns ihrerimmensen Bedeutung für Mensch und Umwelt bewusst werden", fordertHelmut Selders vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., der seit2018 die Kampagne "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa"durchführt. "Angefacht von der allgemeinen Verstädterung können wirseit Jahren beobachten, wie immer mehr Grünflächen zugunsten vonBaugrund versiegelt werden", so Selders weiter. Dabei heizt sich einversiegelter Untergrund viel stärker auf als ein begrünter, undüberschüssiges Wasser kann im Fall von Starkregen deutlich schlechterabfließen."In der Diskussion um den Klimawandel wird häufig vergessen, dasswir ein ganz natürliches Mittel zur Verfügung haben: die Naturselbst. Und viel hilft hier ausnahmsweise auch einmal viel", soSelders. Bäume und Pflanzen nehmen CO2 auf und binden sogarFeinstaub, sie geben Sauerstoff ab und verbessern damit dieLuftqualität, sie spenden Schatten und speichern temporär auch großeWassermassen. Für verschiedenste Standorte gibt es die passendenBäume und Pflanzen, die, sachgerecht gepflanzt und anschließendgepflegt, über Jahrzehnte helfen, das Mikroklima in Städten zuregulieren."Der Klimawandel ist real, aber wir können seine negativenBegleiterscheinungen zumindest abmildern. Das Wissen zu den Gehölzender Zukunft ist da: Welche Bäume halten große Hitze und Stürme aus,welche Sträucher sind besonders insektenfreundlich. Was wir jetztbrauchen, sind kluge Stadtplanungskonzepte und mutige Entscheidungen,die langfristig greifen. Denn wenn wir weiterhin kurzfristig denken,werden wir langfristig den Preis dafür zu zahlen haben", fasstSelders zusammen.