"Es ist fast schon eine Rarität, dass man in über 100 Folgen bei einer Serie mitwirken kann."/VOX zeigt die finale 7. Staffel "Rizzoli & Isles" ab dem 22.02. um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere

Köln (ots) - Bereits seit 2012 begeistern Detective Jane Rizzoli(Angie Harmon) und Gerichtsmedizinerin Maura Isles (Sasha Alexander)mit Marktanteilen von bis zu 12,2 Prozent (Zielgruppe 14 bis 59Jahre) die VOX-Zuschauer. Und auch in der siebten und finalen Staffelvon "Rizzoli & Isles" (ab dem 22.02. immer mittwochs um 20:15 Uhr alsFree-TV-Premiere bei VOX) ist Hochspannung garantiert! Es wird nichtnur der dramatische Cliffhanger aus Staffel 6 aufgelöst, dasErmittler-Team jagt zudem weiter nach Janes mysteriöser Stalkerin undbekommt es mit neuen kaltblütigen Verbrechen zu tun. Aber auch dieein oder andere Liebesgeschichte kündigt sich an - so fliegen in der7. Staffel der US-Hitserie neben zahlreicher Projektile auchordentlich die Funken. Außerdem gibt es etwas zu feiern: Die 8. Folge("Orange") der Staffel ist zugleich die 100. Folge "Rizzoli & Isles"!In dieser brilliert Hauptdarstellerin Angie Harmon nicht nur wiegewohnt vor der Kamera, sondern führt in der Jubiläumsfolge sogarRegie. Auch Schauspielkollegin Sasha Alexander übernimmt in einerFolge (Episode 10, "Altlasten") erstmals das Sagen hinter der Kamera.Und darum geht es in der 7. Staffel "Rizzoli & Isles" (13Episoden): Im Showdown der 6. Staffel überschlagen sich dieEreignisse für die Ermittler des Boston Police Departments: Dennwährend der romantischen Spontan-Hochzeit von Detective Vince Korsak(Bruce McGill) und seiner Freundin Kiki (Christina Chang) kommt es zueinem dramatischen Schusswechsel. Wer wurde verletzt? Und wer war derunbekannte Angreifer? Diese offenen Fragen werden in den neuen Folgenendlich geklärt: Tatsächlich eröffnete Janes Stalkerin Alice Sands(Annabeth Gish) das Feuer während der Feier. Und so geht das packendeKatz- und Mausspiel zwischen der Psychopathin und dem Team um Rizzoliund Isles in die nächste Runde. Doch das ist längst nicht alles, wasin den neuen Folgen auf das wohl schönste Ermittlerinnen-Duo wartet:So bringt ein Mord im Rockermilieu Jane beispielsweise dazu,undercover im Gefängnis zu ermitteln. Und auch privat ist einigeslos: Maura findet zu ihrem Schrecken heraus, dass sie nach demSchusswechsel mehr als nur eine Gehirnerschütterung davon getragenhat. Unterdessen kündigt sich im Department ein neues Liebespärchenan, während das Liebesglück von Janes Mutter Angela (Lorraine Bracco)auf der Kippe steht.Im folgenden Interview spricht Hauptdarstellerin Angie Harmonunter anderem über ihr Regiedebüt bei "Rizzoli & Isles":Angie Harmon im Interview100 Folgen "Rizzoli & Isles" - das ist ein Meilenstein. Wasbedeutet das für Sie persönlich? "Das bedeutet so viel für mich. Dashaben wir alles unseren Autoren und unseren Fans zu verdanken! Es istfast schon eine Rarität, dass man in über 100 Folgen bei einerFernsehserie mitwirken kann. In der Zeit haben wir Schauspieler unddas ganze Team so viel erlebt und durchgemacht. Und es ist etwas, dasich zum allerersten Mal erlebe. Es ist toll, dass es immer mal wiederDinge gibt, die einem zum ersten Mal widerfahren."Sie durften in der 100. Folge Regie führen, wie war das für Sie?"Ich sollte bereits seit der 2. Staffel mal in einer Folge Regieführen - aber wie es eben mit Terminen und engen Zeitplänen so ist,kam es nie dazu. Gott sei Dank, kann man fast sagen, denn so konnteich in der 100. Folge hinter der Kamera stehen. Das Vertrauen, dasmir dafür entgegen gebracht wurde, ist etwas sehr Besonderes fürmich. Ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden."War es schwierig für Sie die beiden Rollen - die alsSchauspielerin und die als Regisseurin - zu vereinen? "Nein,überhaupt nicht. Es gibt mich, Angie, und es gibt Jane - das sindzwei unterschiedliche Sachen. Wenn man in einer Szene spielt und siewirklich lebt, dann muss man nicht nochmal hinter die Kamera blicken,um zu sehen, dass jeder es so gemacht hat, wie man es sichvorgestellt hat."Wie hat der Rest der Schauspieler Anweisungen von Ihnen alsRegisseurin angenommen? "Sie waren wunderbar. Sie wussten ja schonlänger, dass ich das einmal machen wollte. Als dann klar wurde, dassich die 100. Folge machen würde, haben mir eigentlich alle von ihnengratuliert und gesagt: 'Lass uns das machen, das wird grandios!' Ichbin eine sehr enthusiastische Regisseurin - ich laufe rum, schreiedie anderen an, umarme sie und drehe ein bisschen durch. Das war sehraufregend für uns alle."Die US-Hit-Serie "Rizzoli & Isles" geht am 22. Februar 2017 um20:15 Uhr als Free-TV-Premiere bei VOX in die siebte und finaleStaffel.